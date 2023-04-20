George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular

"HERKES SODERBERGH İLE ÇALIŞMAK İSTİYORDU"

Clooney, "Steven Soderbergh, Tatlı Bela (Erin Brockovich) ve Traffic'i yeni bitirmişti ve her iki film için de en iyi yönetmenliğe aday gösterilmişti. Bu yüzden insanlar gerçekten de Steven'la çalışmak istiyordu" dedi.