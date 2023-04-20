George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular

2023 TCM Klasik Film Festivali'ne katılan George Clooney, nihayetinde Matt Damon'ın aldığı yankesici rolü "Linus"u oynamak için bazı aktörlerin nasıl görüşmelerde bulunduğundan bahsetti.
Clooney, "Steven Soderbergh, Tatlı Bela (Erin Brockovich) ve Traffic'i yeni bitirmişti ve her iki film için de en iyi yönetmenliğe aday gösterilmişti. Bu yüzden insanlar gerçekten de Steven'la çalışmak istiyordu" dedi.
Buna rağmen Clooney, birkaç yıldızın, dünya çapında 450 milyon 728 bin 529 dolar gişe hasılatı elde eden filmde rol almayı geri çevirdiğini ekledi.
Ünlü aktör, "Bazı çok ünlü oyuncular bize hemen gitmemizi söyledi. "Linus" rolü için görüşen Mark Wahlberg, Johnny Depp, başkaları da vardı. Şimdi pişmanlar" dedi.
Clooney, "Ocean's Eleven"ın oyuncu kadrosununda soygunu planlayan eski mahkum "Danny Ocean" rolüyle yer almıştı.