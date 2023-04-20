George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular

George Clooney, 2023 TCM Klasik Film Festivali'nde; 2001 yapımı "Ocean's Eleven"da başrol oynama şansını geri çeviren bazı Hollywood yıldızlarına dair konuştu.

George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular - 1

2023 TCM Klasik Film Festivali'ne katılan George Clooney, nihayetinde Matt Damon'ın aldığı yankesici rolü "Linus"u oynamak için bazı aktörlerin nasıl görüşmelerde bulunduğundan bahsetti.

N-LIFE HABERLERİ

George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular - 2

"HERKES SODERBERGH İLE ÇALIŞMAK İSTİYORDU"

Clooney, "Steven Soderbergh, Tatlı Bela (Erin Brockovich) ve Traffic'i yeni bitirmişti ve her iki film için de en iyi yönetmenliğe aday gösterilmişti. Bu yüzden insanlar gerçekten de Steven'la çalışmak istiyordu" dedi.

George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular - 3

Buna rağmen Clooney, birkaç yıldızın, dünya çapında 450 milyon 728 bin 529 dolar gişe hasılatı elde eden filmde rol almayı geri çevirdiğini ekledi.

George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular - 4

"ŞİMDİ PİŞMANLAR"

Ünlü aktör, "Bazı çok ünlü oyuncular bize hemen gitmemizi söyledi. "Linus" rolü için görüşen Mark Wahlberg, Johnny Depp, başkaları da vardı. Şimdi pişmanlar" dedi.

George Clooney'den "Ocean's Eleven" itirafı: Reddedip pişman oldular - 5

Clooney, "Ocean's Eleven"ın oyuncu kadrosununda soygunu planlayan eski mahkum "Danny Ocean" rolüyle yer almıştı.

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