George Floyd'un ailesinden Kanye West'e 250 milyon dolarlık dava

Kanye West, dev bir tazminat davasıyla karşı karşıya. 45 yaşındaki ABD’li rap şarkıcısı, 2020’de ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisin siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olmasıyla ilgili sözleri nedeniyle Floyd ailesinin hedefinde. George Floyd’un 7 yaşındaki kızı Gianna’nın annesi Roxie Washington, West’e 250 milyon dolarlık dava açtı.
West, son verdiği röportajda, “Candace Owens'ın çıkardığı George Floyd belgeselini izledim” diyerek, Floyd’un aslında aşırı doz fentanil aldığı için öldüğünü ileri sürmüştü. West, “Bakarsanız, adamın dizi boynunda bile değildi” ifadesini kullanmıştı. Oysa Floyd’un otopsi raporunda ölüm sebebinin polisin diziyle bastırması sonucu nefes alışının engellenmesi olduğu daha önce tespit edilmişti.
CNN’e konuşan Adli Tıp Uzmanı Dr. Andrew Baker, kalp hastalığı ve fentanil kullanımının Floyd’un ölümüne katkıda bulunan faktörler olmasına rağmen doğrudan neden olmadığını söylemişti.
Kanye West’in eski eşi Roxie Washington, Kanye West’in açıklamaları sonrası taciz, suistimal, karalama gibi suçlamalarla beraber 250 milyon dolarlık bir dava açacaklarını duyurdu.
Floyd ailesinin avukatları, West’in "markalarını tanıtmak, kendisi ve iş ortakları için pazarlama değerini ve gelirini artırmak için George Floyd'un ölümü hakkında yanlış açıklamalar yaptığını" söyledi.
Avukatlar, şarkıcının, Floyd’un ölümünden ve ailenin travmasından yararlanmak için George Floyd hakkında "kötü niyetli yalanlar" söylediğini ileri sürdü.
Floyd ailesinin mahkeme dilekçesinde, “Çocuğun çıkarları önceliklidir. George Floyd'un kızı, Kanye West'in yorumları nedeniyle travma yaşıyor ve yorumlar küçük kız için güvensiz ve sağlıksız bir ortam yaratıyor” denildi.
George Floyd, 2020’nin mayıs ayında polisin boynuna diziyle bastırması sonucu hayatını kaybetmişti. Floyd’un ölümü ABD ve tüm dünyada yankı uyandırmış, ABD genelinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolar başlamıştı. ABD ve dünyada “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) slogan öne çıkmıştı.
Floyd’a diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin, cinayet suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.