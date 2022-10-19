George Floyd'un ailesinden Kanye West'e 250 milyon dolarlık dava

"ADAMIN DİZİ BOYNUNDA BİLE DEĞİLDİ"

West, son verdiği röportajda, “Candace Owens'ın çıkardığı George Floyd belgeselini izledim” diyerek, Floyd’un aslında aşırı doz fentanil aldığı için öldüğünü ileri sürmüştü. West, “Bakarsanız, adamın dizi boynunda bile değildi” ifadesini kullanmıştı. Oysa Floyd’un otopsi raporunda ölüm sebebinin polisin diziyle bastırması sonucu nefes alışının engellenmesi olduğu daha önce tespit edilmişti.

CNN’e konuşan Adli Tıp Uzmanı Dr. Andrew Baker, kalp hastalığı ve fentanil kullanımının Floyd’un ölümüne katkıda bulunan faktörler olmasına rağmen doğrudan neden olmadığını söylemişti.