Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor

Ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran Gerard Pique, şarkıcının yeterince dürüst olmadığını söyledi.

Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

37 yaşındaki emekli futbolcu, verdiği röportajda ​​Shakira'yı ayrılıklarıyla ilgili tam olarak doğruyu söylememekle suçladı.

N-LIFE HABERLERİ

Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor - 2

37 yaşındaki Pique, Shakira'nın açıklamalarına rağmen 25 yaşındaki Clara Chia Marti ile "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor - 3

"OLDUĞU GİBİ ANLATILMIYOR"

"Sonuçta yaşanan şeyler, olduğu gibi anlatılmıyor. Bunu kontrol etmem mümkün değil" diyen futbolcu, yapabileceği en iyi şeyin sevdikleriyle birlikte zaman geçirmek olduğunu söyledi.

Pique "Çok mutluyum, harika vakit geçiriyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Sahip olduğum hayat, 20 yıldan fazla bir süredir hayatımın takımında oynayabilmek, harika çocuklar, inanılmaz bir aile, hayat boyu süren arkadaşlar, hala sahip olduğum okuldan arkadaşlar..." diyerek sözlerini tamamladı.

Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor - 4

Shakira ile Pique'nin Milan (11) ve Sasha (9) adında iki oğlu var.

Shakira'nın Barselona'ya ilk taşındığında futbolcuyla birlikte paylaştığı evde artık Pique ile Clara Chia'nın yaşadığı biliniyor.

Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor - 5

PIQUE'YE GÖNDERME 

Futbolcu Pique ile birlikteliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcının, "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı, Pique'ye birçok göndermede bulunuyor. Şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünülüyor.

Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor - 6

Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Şarkıda geçen “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" ifadeleriyle de Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’ye gönderme yaptığı düşünülmüştü.

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