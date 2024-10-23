Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor
Ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran Gerard Pique, şarkıcının yeterince dürüst olmadığını söyledi.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
37 yaşındaki emekli futbolcu, verdiği röportajda Shakira'yı ayrılıklarıyla ilgili tam olarak doğruyu söylememekle suçladı.