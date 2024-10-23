Gerard Pique: Shakira gerçekleri söylemiyor

"OLDUĞU GİBİ ANLATILMIYOR"

"Sonuçta yaşanan şeyler, olduğu gibi anlatılmıyor. Bunu kontrol etmem mümkün değil" diyen futbolcu, yapabileceği en iyi şeyin sevdikleriyle birlikte zaman geçirmek olduğunu söyledi.

Pique "Çok mutluyum, harika vakit geçiriyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Sahip olduğum hayat, 20 yıldan fazla bir süredir hayatımın takımında oynayabilmek, harika çocuklar, inanılmaz bir aile, hayat boyu süren arkadaşlar, hala sahip olduğum okuldan arkadaşlar..." diyerek sözlerini tamamladı.