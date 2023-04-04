Gerard Pique, Shakira'nın hayranlarına nefret kustu: Binlerce barbarlık gördüm

Eski İspanyol futbolcu Gerard Piqué, iki çocuğunun annesi Shakira'yı 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile aldatması ve ardından gelen ayrılık sonrası gündemden düşmüyor. 36 yaşındaki ünlü sporcu, son olarak Shakira'nın hayranları hakkında yaptığı yorumla adından söz ettirdi. Bir İspanyol radyosuna konuşan Pique, ünlü pop yıldızının hayranlarına "Onlar hayatı olmayan insanlar" dedi.

Söyleşi esnasında Pique'ye, "futbol seyircisi karşısında oynamak mı Shakira'nın konserlerindeki seyircilerin karşısında olmak mı" sorusu yöneltilince, ünlü futbolcu, futbol seyircisi karşısında oynamayı tercih ettiğini, çünkü Shakira'nın hayranlarının "hayatı olmayan insanlar" olduğunu söyledi.