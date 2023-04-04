Gerard Pique, Shakira'nın hayranlarına nefret kustu: Binlerce barbarlık gördüm

Eski İspanyol futbolcu Gerard Piqué, iki çocuğunun annesi Shakira'yı 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile aldatması ve ardından gelen ayrılık sonrası gündemden düşmüyor. 36 yaşındaki ünlü sporcu, son olarak Shakira'nın hayranları hakkında yaptığı yorumla adından söz ettirdi. Bir İspanyol radyosuna konuşan Pique, ünlü pop yıldızının hayranlarına "Onlar hayatı olmayan insanlar" dedi.
Söyleşi esnasında Pique'ye, "futbol seyircisi karşısında oynamak mı Shakira'nın konserlerindeki seyircilerin karşısında olmak mı" sorusu yöneltilince, ünlü futbolcu, futbol seyircisi karşısında oynamayı tercih ettiğini, çünkü Shakira'nın hayranlarının "hayatı olmayan insanlar" olduğunu söyledi.
Shakira ile yaşadığı olaylı ayrılıktan sonra sosyal medyada yöneltilen eleştirilerin başlarda kötü hissettirdiğini söyleyen Pique, "Bunlar öyle bir noktaya geldi ki bazı şeylerin beni etkilemesine izin verseydim kendimi bir uçurumdan atardım" ifadesini kullandı.
"Toplumun ne olduğu beni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı. Yani eski sevgilim Latin Amerikalı. Sosyal medyada hayranlarından neler geldiğini bilemezsin. Binlerce barbarlık" diyen yıldız futbolcu, "Ama bunların hiçbirini umursamıyorum. Aslında onları tanımadığım için değil. Bu insanlar hayatı olmayan insanlar. Neden umursayayım? Onları gerçek hayatta tanımazsınız. Onlar robot gibiler" şeklinde konuştu.
Pique'nin ifadelerinin ardından Shakira hayranları sosyal medyada tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Shakira da yer aldı. Ünlü şarkıcı, Twitter'da tüm Latin Amerika ülkelerinin bayraklarını sıralayarak, "Latin Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum" diye yazdı.
İki çocuğunun annesi Shakira'dan ayrılarak üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik hazırlığında olan Gerard Pique, olaylı ayrılık hakkında daha önce verdiği röportajda, toplum önündeki imajının umrunda olmadığını belirterek, "Çok mutluyum" demişti.
46 yaşındaki Shakira ile 11 yıllık birlikteliğini bitiren Pique, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda, "Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu, onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu" demişti. Hayatında "istediği şeyi yaptığı" konusunda ısrar eden eski futbolcu, "Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım" şeklinde konuşmuştu.
"Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım" diyen Pique, kamuoyundaki olumsuz imajı konusunda endişe duymadığını belirterek, "Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil. Enerjimi bu insanlarla birlikte olmaya ve onlara sahip olduklarımı vermeye yönlendiriyorum. Çok mutluyum. Hayatımda bazı değişiklikler oldu ama ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı bildim" demişti.
Gerard Pique ile Shakira'nın ayrılığı olaylı olmuştu. Uzun süre sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiç aklına gelmeyen bir ipucu bırakınca bir tür skandal yaratan bu aldatma da ortaya çıkmıştı. Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O, kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı.
Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi.
Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu.
Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar gönderdi. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, bu kez sessizliğini tam olarak bozdu. Sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etti.
Shakira, Meksika'da yayın yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya bir röportaj verdi. Shakira o röportajda Clara Chia'ya "Diğer kadınları desteklemeyen kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var" sözleriyle sert bir mesaj gönderdi.
Pique ile ilişkisi, genç bir kadın yüzünden aldatılarak sona eren Shakira "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" dedi. Shakira, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine ekledi.
Yıllarını verdiği sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor" dedi.