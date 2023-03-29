Gibi dizisi oyuncusu Kıvanç Kılınç: Bende agorafobi ve klostrofobi var

Yeni sezonu 31 Mart’ta başlayacak olan "Gibi" dizisinin başrol oyuncularından Kıvanç Kılınç, Radyo Eksen’de Gülşah Güray’ın konuğu oldu.
Kılınç, Gibi’nin yeni sezonu ile ilgili bazı tüyolar verirken, "Gibi’nin dördüncü sezonu daha çok birinci ve ikinci sezon tarzında olacak” dedi.
“Bende agorafobi (belirli bir yerde kapana kısılma korkusu) ve klostrofobi (kapalı alan korkusu) var" diyen Kılınç, "Tiyatrocu biri için oldukça zor bir durum. Ama alışmaya başladım. En pişman olduğum şeylerden biri bu yüzden Metallica’nın Ali Sami Yen’de verdiği konsere gidememek olmuştu” ifadesini kullandı.
Kılınç, “Oyuncu olarak Sean Penn’i çok beğeniyorum. Onun setinde olmak isterdim. Bir sahneden sonra, kamera arkasında neler yaptığını görmek isterdim” sözleriyle dikkat çekti.
Gibi’nin dördüncü sezonu, dizinin unutulmayan anları, tiyatro kariyeri ve konserlere neden gidemediği gibi hakkında pek bilinmeyenleri paylaşan Kılınç, Eksen dinleyicileri için de sevdiği şarkılardan oluşan bir liste hazırladı.
Gülşah Güray’ın, Kıvanç Kılınç ile gerçekleştirdiği röportajın tamamı, yarın saat 8.00’de Radyo Eksen’de olacak.
İstanbul ve çevresinde 96.2 frekansından yayın yapan Radyo Eksen, mobil uygulamadan veya radioeksen.com adresi üzerinden dinlenebiliyor.