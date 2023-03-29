Gibi dizisi oyuncusu Kıvanç Kılınç: Bende agorafobi ve klostrofobi var

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM METALLICA KONSERİNE GİDEMEMEK"

“Bende agorafobi (belirli bir yerde kapana kısılma korkusu) ve klostrofobi (kapalı alan korkusu) var" diyen Kılınç, "Tiyatrocu biri için oldukça zor bir durum. Ama alışmaya başladım. En pişman olduğum şeylerden biri bu yüzden Metallica’nın Ali Sami Yen’de verdiği konsere gidememek olmuştu” ifadesini kullandı.