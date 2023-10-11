Gigi Hadid Filistin konusunda sessizliğini bozdu

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi. Ortadoğu resmen ateş çemberine dönmüş durumda. Hayatını kaybeden Filistinli ve İsraillilerin sayısı artık binlerle ifade edilmeye başladı. İsrail ordusu ve Hamas karşılıklı açıklamalar yaparak saldırıların devam edeceğini belirtirken yaşananlara tepki sesleri de yükselmeye devam ediyor. O isimlerden biri de çatışmaların başladığı günden bu yana sessiz kalan Filistin kökenli model Gigi Hadid'di.

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen 28 yaşındaki kızı Gigi Hadid, sonunda sessizliğini bozdu ve Instagram'dan bir açıklama yaptı.