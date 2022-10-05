Gigi Hadid Kanye West için: Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin

"TAM BİR ZORBA VE ŞAKASIN”

Rapçinin Johnson’ı hedef alan eleştirilerine sessiz kalmayan ünlü model Gigi Hadid ise rapçinin gönderisinin altına “Keşke ondaki zeka sende de olsaydı. Eğer yaptığın şeylerin bir açıklaması varsa Gabriella seni kurtaracak tek kişi olabilirdi. Senin defilesine çağrılma ‘onuru’ onun senin eleştirmesine engel mi? Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin" yazdı.