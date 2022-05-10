Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkıldı

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 15:44 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 15:48
Dünyaca ünlü süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid'in süper lüks malikanesi komşularıyla girdiği yasal mücadeleyi kaybetmesi sonucu yıkıldı.
100 milyon dolar değerindeki evin yıkımından yansıyan son fotoğraflar, dev malikanenin yerle bir olduğunu gösteriyor.
Mülkü aralık ayında 8,5 milyon dolara satın alan ve parayı geri kazanabileceği umuduyla yıkmak için 5 milyon dolar ödemeyi kabul eden Sahara İnşaat’ın işçileri yıkımda son aşamaya geldi.
72 yaşındaki Filistin asıllı Mohamed Hadid, inşaat aşamasındayken komşuların şikayeti üzerine mahkemelik olan ve mevzuata uygun yapılmadığı için yıkılma kararı alınan evi, tamamlandığında 100 milyon dolara satmayı planlıyordu.
İnşaat işçileri, aşağı yönde kaydığı için komşuların evlerini ezeceğinden korktukları uçurum kenarındaki mülkün kalan kısımlarını parçalamaya devam ediyor.
Mohamed Hadid, araziyi 2011’de satın aldığı 4 bin metrekarelik araziye kuracağı 2 bin 700 metrekarelik evin yapımına hızla başlamıştı.
Fotoğraf, evin bittiğinde sahip olacağı görünümü yansıtıyor. Modern görünümlü bina, gösterişli cam kaplama dış yüzeyi ve etrafını saran yüzme havuzuyla göz alıyor.
Lüks mülkün inşaatı, evin boyutları şehir kurallarının izin verdiğinden çok daha büyük ve daha uzun olduğu gerekçesiyle henüz bitmeden durduruldu. Bina Departmanı tarafından izin verilen büyüklük, Hadid’in inşa ettiğinin yarısı kadar, yani ortalama bin 400 metrekare.
Eve dahil edilen 70 koltuklu IMAX sinema salonu ve dev şarap mahzeni, orijinal planda bulunmuyordu.
2015 yılında Mohamed Hadid, malikanedeki iş durdurma emrine uymadığı gerekçesiyle Los Angeles belediye meclisi tarafından mahkemeye verildi.
2017’de Hadid’e 200 saatlik sosyal hizmet cezası verildi. Hadid ayrıca 3 bin dolar para cezasına ve diğer ağır ücretleri ödemeye mahkum edildi.
2019 yılında Los Angeles mahkemesinden çıkan kararda, yasa dışı inşaatın toplum için tehlike yarattığı gerekçesiyle yıkılması gerektiği açıklaması yer aldı.
Milyarder iş insanı Hadid, kendi mimarının binanın 'tepeden aşağı kayacağı ve birini öldüreceğinden' endişe ettiğini söylemesinin ardından, mahkemede yıkım için gereken 5 milyon doları karşılayamayacağını söyledi. Hadid ayrıca iki komşusuyla da mahkemelik oldu ve yıllar süren davada ortalama 9 milyon dolar avukatlık ücreti ödedi.