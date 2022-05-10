Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkıldı

Milyarder iş insanı Hadid, kendi mimarının binanın 'tepeden aşağı kayacağı ve birini öldüreceğinden' endişe ettiğini söylemesinin ardından, mahkemede yıkım için gereken 5 milyon doları karşılayamayacağını söyledi. Hadid ayrıca iki komşusuyla da mahkemelik oldu ve yıllar süren davada ortalama 9 milyon dolar avukatlık ücreti ödedi.