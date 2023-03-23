Gisele Bünchen ayrılık nedeni hakkında konuştu: En çok Tom mutlu olsun isterim

2009 yılında dünyaevine girdiği Brezilyalı model Gisele Bündchen ile ani bir şekilde boşanma kararı alan Amerikan futbolcusu Tom Brady, yakın zamanda emekliliğini duyurmuştu. Brady'nin yoğun iş hayatı nedeniyle ayrılma kararı aldığı iddia edilen Bündchen, boşanmalarının sebebinin bambaşka olduğunu söyledi.

Gisele Bünchen ayrılık nedeni hakkında konuştu: En çok Tom mutlu olsun isterim - 1

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini geçtiğimiz ekim ayında sonlandıran ünlü model Gisele Bünchen, ayrılığının asıl nedeni hakkında konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Gisele Bünchen ayrılık nedeni hakkında konuştu: En çok Tom mutlu olsun isterim - 2

"HER ŞEY TAMAMEN SİYAH YA DA BEYAZ DEĞİLDİR"

İkilinin ayrılma sebebi olarak emekli olacağını söyleyen Hardy'nin mesleğe geri dönmeye karar vermesi gösterilmişti.

Vanity Fair dergisine konuşan model, iddiaların doğru olmadığını söyledi. Eşinin spora yeniden dönmesini "kırıcı" olarak nitelendirse de Bündchen, "Bu söylenenler yalnızca puzzle'ın bir parçası. Her şey o kadar da siyah, beyaz değil" dedi.

Gisele Bünchen ayrılık nedeni hakkında konuştu: En çok Tom mutlu olsun isterim - 3

"EN ÇOK O MUTLU OLSUN İSTERİM"

42 yaşındaki model "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" dedi.

Model, Hardy ile ayrılığını "hayallerinin ölmesi" olarak nitelendirdi.

Gisele Bünchen ayrılık nedeni hakkında konuştu: En çok Tom mutlu olsun isterim - 4

Model sözlerine şöyle devam etti:

"Tanıştığımızdan ben 26, o da 29 yaşındaydı. Aile olmak istiyordum ama zaman geçtikçe farklı şeyler istediğimizi fark ettik. Bu karşınızdakini sevmediğiniz anlamına gelmez."

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