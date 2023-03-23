Gisele Bünchen ayrılık nedeni hakkında konuştu: En çok Tom mutlu olsun isterim

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini geçtiğimiz ekim ayında sonlandıran ünlü model Gisele Bünchen, ayrılığının asıl nedeni hakkında konuştu.
İkilinin ayrılma sebebi olarak emekli olacağını söyleyen Hardy'nin mesleğe geri dönmeye karar vermesi gösterilmişti.
Vanity Fair dergisine konuşan model, iddiaların doğru olmadığını söyledi. Eşinin spora yeniden dönmesini "kırıcı" olarak nitelendirse de Bündchen, "Bu söylenenler yalnızca puzzle'ın bir parçası. Her şey o kadar da siyah, beyaz değil" dedi.
42 yaşındaki model "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" dedi.
Model, Hardy ile ayrılığını "hayallerinin ölmesi" olarak nitelendirdi.
Model sözlerine şöyle devam etti:
"Tanıştığımızdan ben 26, o da 29 yaşındaydı. Aile olmak istiyordum ama zaman geçtikçe farklı şeyler istediğimizi fark ettik. Bu karşınızdakini sevmediğiniz anlamına gelmez."