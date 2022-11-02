Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim

"ÇOK DOSTANE BİR DURUM VAR ORTADA"

Ünlü futbolcu “İyi haber şu ki çok dostane bir durum var ortada. Ve ben yalnızca iki şeye odaklanıyorum: Ailemle ve özellikle çocuklarımla ilgillenmek ve futbol maçlarında kazanmak için elimden geleni yapmak. Profesyoneller böyle yapar” yorumunda bulundu.