Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim

2009 yılında dünyaevine girdiği Brezilyalı model Gisele Bündchen ile ayrılık söylentilerinin ardından ani bir şekilde boşanma kararı alan Amerikan futbolcusu Tom Brady, ayrılık sonrası ilk defa konuştu.
Brady, CNN’e yaptığı açıklamada “Birçok profesyonel oyuncu hayatının bir noktasında işinde ve evinde böyle durumlar yaşıyor” dedi.
Ünlü futbolcu “İyi haber şu ki çok dostane bir durum var ortada. Ve ben yalnızca iki şeye odaklanıyorum: Ailemle ve özellikle çocuklarımla ilgillenmek ve futbol maçlarında kazanmak için elimden geleni yapmak. Profesyoneller böyle yapar” yorumunda bulundu.
Brady “İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım” dedi.
2009 yılında evlenen çift geçtiğimiz hafta boşandıklarını açıkladı. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ünlü çiftin evlilikleri 13 yıl sonra son buldu.
Gisele Bündchen, ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu.
Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek." dedi.
Brady ise "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.