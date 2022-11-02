Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim

Ünlü süper model Gisele Bünchen ile 13 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı alan Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady, ayrılık sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim - 1

2009 yılında dünyaevine girdiği Brezilyalı model Gisele Bündchen ile ayrılık söylentilerinin ardından ani bir şekilde boşanma kararı alan Amerikan futbolcusu Tom Brady, ayrılık sonrası ilk defa konuştu.

Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim - 2

Brady, CNN’e yaptığı açıklamada “Birçok profesyonel oyuncu hayatının bir noktasında işinde ve evinde böyle durumlar yaşıyor” dedi.

Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim - 3

"ÇOK DOSTANE BİR DURUM VAR ORTADA"

Ünlü futbolcu “İyi haber şu ki çok dostane bir durum var ortada. Ve ben yalnızca iki şeye odaklanıyorum: Ailemle ve özellikle çocuklarımla ilgillenmek ve futbol maçlarında kazanmak için elimden geleni yapmak. Profesyoneller böyle yapar” yorumunda bulundu.

Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim - 4

Brady “İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım” dedi.

Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim - 5

2009 yılında evlenen çift geçtiğimiz hafta boşandıklarını açıkladı. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ünlü çiftin evlilikleri 13 yıl sonra son buldu.

Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim - 6

Gisele Bündchen, ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu.  

Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek." dedi.

Gisele Bünchen'den ayrılan Tom Brady: Önce çocuklarım ve kariyerim - 7

Brady ise "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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