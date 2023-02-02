Gisele Bündchen eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı

Ünlü süper model Gisele Bünchen ile 13 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı alan Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady, ikinci kez emekli olduğunu duyurdu.
Bünchen ile Brady'nin boşanma sebebinin Brady'nin yoğun iş hayatı ve ailesine yeterince zaman ayıramaması olduğu iddia edilmişti.
Geçtiğimiz yıl ilk emeklilik haberini duyuran ve daha sonrasında yeniden futbolculuğa dönem Brady'nin bu hareketinin ardından Bündchen'in boşanma kararı verdiği söylenmişti.
Brady geçtiğimiz günlerde emeklilik duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Üç çocuk sahibi olduğu eski eşi Bündchen de Brady'nin paylaşımına yorum yaptı.
42 yaşındaki model "Hayatının yeni döneminde güzel şeyler yaşamanı diliyorum" dedi. Brady ise emeklilik duyurusunun ardından çocukları ve arkadaşlarıyla çekildiği birçok kareyi art arda paylaştı. Fotoğrafların arasında eski eşi Bündchen de vardı.
Öte yandan, Bünchen eşinin ilk emeklilik duyurusundan 40 gün sonra futbola geri dönmesi üzerine "Birçok endişem var. Bu çok sert bir spor. Çocuklarım var, eşimin daha çok hayatımızda olmasını isterim. Bunun üzerine birçok konuşma yaptık" demişti.