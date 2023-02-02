Gisele Bündchen eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı

Öte yandan, Bünchen eşinin ilk emeklilik duyurusundan 40 gün sonra futbola geri dönmesi üzerine "Birçok endişem var. Bu çok sert bir spor. Çocuklarım var, eşimin daha çok hayatımızda olmasını isterim. Bunun üzerine birçok konuşma yaptık" demişti.