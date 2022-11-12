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Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu

Dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen ve Amerikan futbolcusu Tom Brady boşanmanın ardından komşu oldu. Bündchen Miami'de milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı.

Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu - 1

Brezilyalı süper model Gisele Bündchen (42), geçen hafta boşandığı Amerikan futbolcusu eski kocası Tom Brady (45) ile komşu oldu.


Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu - 2

Bündchen, Miami'de 11.5 milyon dolara beş yatak odalı bir malikane aldı.


Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu - 3

Bu malikane, eski çiftin birlikteyken 30 milyon dolara yaptırdığı yeni malikanenin tam çapraz karşısında yer alıyor.


Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu - 4

Evliliklerinden iki çocuğu bulunan Bündchen ve Brady geçtiğimiz ay 13 yıllık birlikteliklerini noktalamıştı.


Gisele Bündchen ile Tom Brady komşu oldu - 5

Bünchen'den ayrılan Brady “İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım” demişti.

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