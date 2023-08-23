Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, ayrıldığı eşi Tom Brady'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlunu kendi çocuğu gibi sahiplenmişti. Ünlü model, Brady'den boşansa da üvey oğlunu unutmadı ve duygusal bir mesajla doğum gününü kutladı.

Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı - 1

Eski Victoria's Secret modeli Gisele Bündchen, iki çocuğunun babası Tom Brady'den ayrılsa da üvey oğlunu unutmadı.

43 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı süper model, 46 yaşındaki Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'nin oğlu Jack'in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı. 

N-LIFE HABERLERİ

Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı - 2

Bündchen, Jack'in 16'ncı doğum gününü, "Doğum günün kutlu olsun Jack! 16 olduğuna inanamıyorum! Küçük bir fıstık kadar olduğun zamanı hatırlıyorum ve şimdi boyun benimkini geçti" sözleriyle kutladı.

Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı - 3

"HAYATIMDA OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Ünlü model, üvey oğluyla farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde ayrıca şu ifadeyi kullandı:

"Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve her ne olursa olsun senin için hep burada olacağım! Seni çok seviyorum."

Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı - 4

Bündchen, Tom Brady ile evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu ve Jack'in birlikte çekilmiş fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.

Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı - 5

ÜVEY OĞLUNA DA ANNELİK YAPTI

Jack, Tom Brady'nin eski eşi Bridget Moynahan ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

Brady ve Bündchen'in 13 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 10 yaşında Vivian adında bir kızı bulunuyor.

Brady ve Bündchen birlikte olmaya başladığında Moynahan hamileydi. Jack dünyaya geldiğinde annesi Moynahan kadar Gisele Bündchen de ona yakınlık gösterdi ve ebeveynlik yaptı.

Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı - 6

ADI IRINA SHAYK İLE ANILIYOR

2009 yılında dünyaevine girdiği Gisele Bündchen ile Tom Brady, geçen yıl boşandı.

Tom Brady'nin adı son dönemde ünlü Rus model Irina Shayk ile anılıyor. 

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