Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı
Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, ayrıldığı eşi Tom Brady'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen oğlunu kendi çocuğu gibi sahiplenmişti. Ünlü model, Brady'den boşansa da üvey oğlunu unutmadı ve duygusal bir mesajla doğum gününü kutladı.
Eski Victoria's Secret modeli Gisele Bündchen, iki çocuğunun babası Tom Brady'den ayrılsa da üvey oğlunu unutmadı.
43 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı süper model, 46 yaşındaki Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'nin oğlu Jack'in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı.