Gisele Bündchen üvey oğlunu unutmadı

"HAYATIMDA OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Ünlü model, üvey oğluyla farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde ayrıca şu ifadeyi kullandı:

"Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve her ne olursa olsun senin için hep burada olacağım! Seni çok seviyorum."