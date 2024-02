"SENİ RÜYALARIMDA GÖRECEĞİM"

Gisele Bündchen, kaybettiği annesine "Sevgili annem... Artık sana sarılamayacağımı bilmek acı veriyor ama her zaman bizi izleyeceğini biliyorum. Sen yeryüzünde bir melektin, her zaman etrafındaki herkese yardım ederdin. Senin kızın olduğum ve senden bir şeyler öğrendiğim için çok minnettarım. Sevgin, gücün, şefkatin, cesaretin ve zarafetin en iyi rol modeli olduğun için teşekkür ederim. Paylaştığımız güzel anıları sonsuza dek yaşatacağım ve bana öğrettiğin değerlerle yaşayacağım. Dokunduğun birçok hayatla sonsuza kadar yaşayacaksın.

Bana hayat boyu en iyi beş arkadaş verdiğin için teşekkür ederim. Sevgin bize her zaman rehberlik edecek. Seni rüyalarımda göreceğim. Seni seviyorum" diye seslendi.