"ACI VERİCİ VE ZOR"

Tom Brady ise "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunu yapmak elbette acı verici ve zor. Tıpkı dünyanın her yerinde, her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi... Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz" demişti.