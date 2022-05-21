Gisele Bündchen üstsüz yürüdüğü podyum travmasını anlattı: Babam görmesin istedim

"AİLEMİN UTANACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Bündchen, anılarını 2018 yılında çıkardığı ‘Lessons: My Path to a Meaningful Life’ adlı kitapta anlatmış, travmatik podyum deneyiminden de bahsetmişti. Ünlü yıldız kitabında, “Ne yaptığım konusunda fikrim yoktu. Çoğunlukla, ailemin ne kadar hayal kırıklığına uğrayacağını ve utanacağını düşündüm. Gözyaşlarımı tutmaya çalıştım ama akmaya devam ettiler ve kirpiklerime yapışan siyah tüyler çıkmaya başladı” diye yazmıştı.

Bündchen ayrıca, “Kaçmayı düşündüm. Orada bir kıyafet olmadan dışarı çıkmamın hiçbir yolu yoktu” diye eklemişti.