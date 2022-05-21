Gisele Bündchen üstsüz yürüdüğü podyum travmasını anlattı: Babam görmesin istedim

Haberler - ntv.com.tr | 21.05.2022 - 09:34
Kırmızı halıların en beğenilen isimlerinden olan, dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, kariyerindeki “en travmatik anlarından birini” anlattı. Dünyanın sayılı süper modelleri arasında yer alan 41 yaşındaki Bündchen, İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda, 1998 yılında çıktığı defilenin üzerinde bıraktığı etkiden bahsetti.
Alexander McQueen’in defilesinde göğüslerini tamamen açıkta bırakan, ince gümüş zincirlerden oluşan üstle yürüyen ünlü model, “Kıyafetim yoktu, bu yüzden defileye geldiğimde 'Ne giyiyorum?' dedim. ‘Tişört falan mı?’ dedim. Hayır, buydu. Bu yüzden ağlamaya başladım” diye konuştu.
Yıllarca Victoria’s Secret’ın en ünlü yüzlerinden biri olarak podyumlarda fırtına estiren iki çocuk annesi model, üzerinde travmatik etki bırakan defileye henüz 18 yaşındayken çıktığını söyledi. O dönemde İngilizce bilmediğini de ekleyen Bündchen, “Podyumda yürüdüğüm sürece hep ‘Umarım babam bu resmi hiç görmez’ diye düşünüyordum” dedi.
“Tek yapmak istediğim kaçmaktı” diye ekledi.
Bündchen, anılarını 2018 yılında çıkardığı ‘Lessons: My Path to a Meaningful Life’ adlı kitapta anlatmış, travmatik podyum deneyiminden de bahsetmişti. Ünlü yıldız kitabında, “Ne yaptığım konusunda fikrim yoktu. Çoğunlukla, ailemin ne kadar hayal kırıklığına uğrayacağını ve utanacağını düşündüm. Gözyaşlarımı tutmaya çalıştım ama akmaya devam ettiler ve kirpiklerime yapışan siyah tüyler çıkmaya başladı” diye yazmıştı.
Bündchen ayrıca, “Kaçmayı düşündüm. Orada bir kıyafet olmadan dışarı çıkmamın hiçbir yolu yoktu” diye eklemişti.
Victoria’s Secret meleği olarak 2000 yılında 15 milyon dolarlık ‘Fantezi Sütyeni’ giyen Bündchen, 2006’da son kez Victoria’s Secret Moda Şovu’nda yürüdü. Ünlü model verdiği röportajda Victoria’s Secret günleri için de şu ifadeyi kullandı:
“Arkamın kapalı olduğundan her zaman emin oldum çünkü popom sarkmış şekilde podyumda yürümek beni rahatsız etti.”
Eski Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile 2009'da evlenen Bündchen'in 9 yaşında Vivian adında bir kızı ve 12 yaşında Benjamin adında bir oğlu bulunuyor.