Gizem Güneş biyografisi ve dizileri: Gizem Güneş kaç yaşında, nereli, kimdir?
Gizem Güneş dizileri ve filmleri, sevenleri tarafından takip edilenler arasında. Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını duyuran Güneş, İstanbul'da doğdu ve eğitimini de Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği üzerine yaptı. Son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Gizem Güneş kaç yaşında, boyu kaç?
Genç ve güzel oyuncu Gizem Güneş, Tv ekranı ve beyazperdenin yanı sıra tiyato sahnelerinde de yer aldı. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi de almış olan isim, oyunculuğa ilk olarak Binbir Gece dizisi ile başladı. İşte, Gizem Güneş'in biyografisi...