Gizem Güneş biyografisi ve dizileri: Gizem Güneş kaç yaşında, nereli, kimdir?

Gizem Güneş dizileri ve filmleri, sevenleri tarafından takip edilenler arasında. Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile adını duyuran Güneş, İstanbul'da doğdu ve eğitimini de Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği üzerine yaptı. Son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Gizem Güneş kaç yaşında, boyu kaç?

Gizem Güneş biyografisi ve dizileri: Gizem Güneş kaç yaşında, nereli, kimdir? - 1

Genç ve güzel oyuncu Gizem Güneş, Tv ekranı ve beyazperdenin yanı sıra tiyato sahnelerinde de yer aldı. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi de almış olan isim, oyunculuğa ilk olarak Binbir Gece dizisi ile başladı. İşte, Gizem Güneş'in biyografisi...

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Gizem Güneş biyografisi ve dizileri: Gizem Güneş kaç yaşında, nereli, kimdir? - 2

GİZEM GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk,orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan genç isim, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünde eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi esnasında aynı zamanda oyunculuk eğitimi de aldı.

İTÜ İspirtohane Kültür Merkezi’nde 6 yıl bale eğitimi alan Güneş, oyunculuğa ilk olarak 2007 yılında rol aldığı Binbir Gece dizisi ile başladı. Gizem Güneş, 1.70 boyundadır.

Gizem Güneş biyografisi ve dizileri: Gizem Güneş kaç yaşında, nereli, kimdir? - 3

Dizileri

2024-2025 Teşkilat
2024 Kül Masalı
2023 Al Sancak
2022 Şebeke
2022 Adı Sevgi​
2021-2019 Kuzey Yıldızı​
2018 4N1K​
2018-2017 Kanatsız Kuşlar​
2017 İçimdeki Fırtına​
2013 Her Şey Yolunda Merkez​
2009 Binbir Gece

Gizem Güneş biyografisi ve dizileri: Gizem Güneş kaç yaşında, nereli, kimdir? - 4

Filmleri

2019 Sesinde Aşk Var
2011 Moya-Hitit Yıldız

Tiyatrolar

2012 Shrek Müzikali
2011 Alaaddin’in Müzikali
2012 Aslan Kral

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