Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı
2011'de hit olan "Rolling in the Deep"le şöhreti tüm dünyaya yayılan Grammy ödüllü şarkıcı Adele,'in ünlü menajer Rich Paul ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. İkilinin evliliği ile ilgili detaylar merak edilirken; Adele'in Paul'a evlilik öncesi anlaşması imzalattığı iddia edildi.
Uzun bir süredir spor menajeri Rich Paul ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovunda Rich Paul ile nikah masasına oturduklarını doğruladığı ortaya çıkmıştı.