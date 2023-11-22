Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı

"ONA DELİLER GİBİ AŞIĞIM"

Rich Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.