Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı

2011'de hit olan "Rolling in the Deep"le şöhreti tüm dünyaya yayılan Grammy ödüllü şarkıcı Adele,'in ünlü menajer Rich Paul ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. İkilinin evliliği ile ilgili detaylar merak edilirken; Adele'in Paul'a evlilik öncesi anlaşması imzalattığı iddia edildi.

Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı - 1

Uzun bir süredir spor menajeri Rich Paul ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovunda Rich Paul ile nikah masasına oturduklarını doğruladığı ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı - 2

"EVLENDİM' DİYE BAĞIRDI"

Şovdaki bir izleyici, "Alan Carr kalabalığa yakın zamanda evlenen birisinin olup olmadığını sordu ve Adele ‘evlendim’ diye bağırdı" sözleriyle yaşananları anlatmıştı.

Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı - 3

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İDDİASI

Adele ve Rich Paul’un evliliğiyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Radaronline'da yer alan habere göre; 220 milyon dolarlık servetini korumak isteyen Adele'in düğün önce müstakbel eşine evlilik öncesi bir sözleşme imzalattı.

Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı - 4

Yakın çevresinin ısrarıyla evlilik sözleşmesine ikna olan ünlü şarkıcı için "Aşka inanıyor ve parayla ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmanın kesin bir romantizm katili olduğunu söylüyor” ifadeleri kullanıldı.

Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı - 5

KONECKI'YE İLE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAMIŞTI

Adele, 2018 yılında evlendiği Simon Konecki ile evlendiğinde evlilik sözleşmesi yapmamıştı. İkili boşandıklarında, Adele’in evlilikleri boyunca kazandığı her şeyin yarısını eski eşi almıştı. Ancak 2021 yılındaki boşanmayla ilgili detaylar hiç açıklanmadı.

Gizlice evlenmişlerdi: Adele'in Rich Paul'a sözleşme imzalattığı ortaya çıktı - 6

"ONA DELİLER GİBİ AŞIĞIM"

Rich Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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