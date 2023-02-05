Gökçe Bahadır: Aşık Gökçe’nin gözü hiçbir şey görmez

"BİRBİRİMİZE HEP ÖZLEM DUYUYORUZ"

Gökçe Bahadır, evlilik ve aşk dengesini nasıl koruduğunu şöyle dile getirdi:

“İkimiz de yoğun tempoda çalışıyoruz ve bu sebeple hep özlem duyuyoruz birbirimize. Bu kendiliğinden gelişen bir durum oldu ve sanırım bu özlem hâli daha da yüksek tutuyor bizi. İkimiz de birbirimizin işine saygı duyuyoruz ki bu çok önemli. Her ne olursa olsun kırmadan, incitmeden çözüyoruz aksilikleri ve tabii ki en önemlisi sevmek, sevmek, sevmek... Ve emek vermek.”