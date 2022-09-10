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Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde

Haberler | 10.09.2022 - 11:06

Türk oyuncular Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci 79. Venedik Uluslararası Film Festivali kırmızı halısında boy gösterdi.

Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde - 1

Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci bir markanın özel davetlisi olarak 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde - 2

Bademci, "Unutulmayacaksın Venedik" mesajını yayınladı.

Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde - 3

Bahadır, "79.Venedik Film Festivali’ne katıldık.Geçirdiğim 2 güzel gün için çok teşekkür ederim" dedi.

Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde - 4

Özberk ise, "79. Venedik Film Festivali'ne gitme ve film izleme deneyimini yaşadım, çok ama çok mutluyum" diye konuştu.

Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde - 5

Dünya çapında birçok yıldız ismin katıldığı Venedik Film Festivali bugün sona eriyor.

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