Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler)
Bazı ünlü isimler toplu taşıma araçlarına binerek seyahat etmeyi tercih ediyor. Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri eşiyle toplu taşımadan paylaşım yaptı. İşte toplu taşıma kullanan ünlüler...
Bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile Mart 2024'te dünyaevine giren Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına aldı. Şu sıralar "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." dizisiyle gündemde olan oyuncu, toplu taşıma kullandığı anları takipçileriyle paylaştı.
Vuslateri "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları takipçileriyle paylaştı.