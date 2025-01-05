Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler)

Bazı ünlü isimler toplu taşıma araçlarına binerek seyahat etmeyi tercih ediyor. Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri eşiyle toplu taşımadan paylaşım yaptı. İşte toplu taşıma kullanan ünlüler...

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 1

Bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile Mart 2024'te dünyaevine giren Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına aldı. Şu sıralar "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." dizisiyle gündemde olan oyuncu, toplu taşıma kullandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Vuslateri "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları takipçileriyle paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 2

Yanlış peronda metro beklediğini söyleyen Vuslateri, "Arkadan kalkıyormuş metrocuğumuz. Godot'yu da bekledik, olsundu. Hiç gelmeyecek bir tren, aşık olduğun biriyle çok güzel bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 3

Oyuncu daha sonra metroda yere oturup kitap okuduğu anları paylaştı ve şu notu düştü:

"Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 4

Oyuncu daha sonra "Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur" dedi.

 İşte toplu taşıma kullanan ünlüler...

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 5

Nez ile Rüştü Onur Atilla, toplu taşımadan paylaşım yaptı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 6

Birlikte poz veren ikiliden Atilla "Sıcak bir şey değil de, nem kötü de klima diye bir şey var. Ve mesaisini bitirmiş evlerine dönen tatlış güvenlik görevlilerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 7

Adını Feriha Koydum, Firuze, Son Dilek, O Hayat Benim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, New York metrosundan paylaşım yaptı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 8

Oyuncu paylaşımına "Kocama foto çek demişimdir" notunu düştü.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 9

Şarkıcı Çelik sosyal medya hesabından Marmaray'da çektiği selfie pozunu paylaştı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 10

Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncularından Rüştü Onur Atilla, Marmaray'da meslektaşıyla karşılaştı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 11

Oyuncu Aycan Koptur ile Marmaray'a binen Atilla, Aziz Aslan ile karşılaştığı anları sosyal medyada paylaştı.

Atilla, videoyu "Ünlü gördük" diyerek yayınladı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 12

SALİH BADEMCİ VE NURHAN ÖZENEN

Ünlü oyuncu Salih Bademci, meslektaşı Nurhan Özenen ile birlikte şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti. Birlikte metrobüse binen iki ünlü oyuncu, fotoğrafı sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. 

Nurhan Özenen fotoğrafa "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü, Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı. 

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 13

RÜŞTÜ ATİLLA

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, toplu taşıma kullandığı anları paylaştı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 14

"Provaya gidiyorum" notunu düşen yıldız, müzisyenleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA'NIN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 15

BADE İŞÇİL

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

İşçil, tramvay ile İstanbul turuna çıktığı anları takipçileriyle paylaştı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 16

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Tatil için Çeşme Alaçatı’ya giden Mahsun Kırmızıgül, taksi bulamayınca minibüse bindi.

Yolcularla birlikte ‘Dinle’ şarkısını söyleyen Kırmızıgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler) - 17

SELİN DEMİRATAR

Tatil için Londra'ya giden oyuncu Selin Demiratar, metroyu kullandığı anları paylaştı.

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