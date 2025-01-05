Gonca Vuslateri metroda yere oturdu (Toplu taşıma kullanan ünlüler)

Oyuncu daha sonra metroda yere oturup kitap okuduğu anları paylaştı ve şu notu düştü:

"Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."