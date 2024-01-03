Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım
İlk kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı.
Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti.
Anne olmak için gün sayan oyuncu, çıktığı Kapadokya tatilinden hamilelik pozlarını paylaştı.
Vuslateri kız bebek beklediğini söylemişti.
Vuslateri, geçtiğimiz ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:
''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."