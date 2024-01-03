Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım

"58 KEDİLİ BİR TEYZE OLMAK İSTEMİYORUM"

Vuslateri, geçtiğimiz ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:



''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."