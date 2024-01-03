Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım

İlk kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım - 1

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım - 2

Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti.

Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım - 3

Anne olmak için gün sayan oyuncu, çıktığı Kapadokya tatilinden hamilelik pozlarını paylaştı.

Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım - 4

Vuslateri kız bebek beklediğini söylemişti.

Gonca Vuslateri'den karnı burnunda ilk paylaşım - 5

"58 KEDİLİ BİR TEYZE OLMAK İSTEMİYORUM"

Vuslateri, geçtiğimiz ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:


''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."

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