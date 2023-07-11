Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı
Görevimiz Tehlike serisinin merakla beklenen yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) vizyon için gün sayarken, dün New York'ta gösterişli bir gala yapıldı. Şıklık yarışının yaşandığı galada, devasa kolyesiyle Rebecca Ferguson en dikkat çeken isim oldu. Ferguson için, "Oyuncu arkadaşlarından rol çaldı" yorumları yapıldı.
Tom Cruise'un başrolde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin merakla beklenen yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) 14 Temmuz'da vizyona giriyor. Filmin seyirciyle buluşmasına günler kala, New York'ta gösterişli bir gala düzenlendi.