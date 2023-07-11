Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı

Görevimiz Tehlike serisinin merakla beklenen yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) vizyon için gün sayarken, dün New York'ta gösterişli bir gala yapıldı. Şıklık yarışının yaşandığı galada, devasa kolyesiyle Rebecca Ferguson en dikkat çeken isim oldu. Ferguson için, "Oyuncu arkadaşlarından rol çaldı" yorumları yapıldı.

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 1

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin merakla beklenen yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) 14 Temmuz'da vizyona giriyor. Filmin seyirciyle buluşmasına günler kala, New York'ta gösterişli bir gala düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 2

Tüm oyuncaların katıldığı galada en dikkat çeken isim, 39 yaşındaki İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson oldu.

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 3

Lincoln Center'daki Rose Theater'da düzenlenen galada Maison Natan imzalı parlak siyah kumaştan bir straplez elbise giyen Ferguson'un bir ağaç dalını andıran devasa kolyesi, stilinin en dikkat çeken parçasıydı.

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 4

Gecenin kırmızı halısında öne çıkan bir diğer isim de Vanessa Kirby oldu. 35 yaşındaki Oscar adayı İngiliz oyuncu, ipek kumaştan askılı elbisesiyle beğeni topladı.

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 5

Galanın en çok ilgi gören ismi, başrol oyuncusu Tom Cruise oldu. 61 yaşındaki Amerikalı aktör, hayranlarına bol bol imza dağıttı.

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 6

Filmin dünya prömiyeri geçen ay Roma'da yapılmıştı. Merakla beklenen film, ABD'de 12 Temmuz Çarşamba günü vizyona girecek.

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 7

Öte yandan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm"ün Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 8

İşte yedinci Görevimiz Tehlike filminin New York galasından yansıyanlar...

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 9
Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 10
Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 11
Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 12

Mariela Garriga

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 13
Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 14

Pom Klementieff

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 15

Hayley Atwell

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 16

Sofia Franklyn

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 17

Hayley Atwell

Görevimiz Tehlike 7'nin New York galasında Rebecca Ferguson şıklığı - 18
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