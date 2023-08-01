Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi

"ARTIK SETTE DE GÖREMİYORUM"

"Artık film setinde de göremiyorum" diyen Dench, "Okumak için göremiyorum. Dolayısıyla çok göremiyorum. Ama uğraşıyorum. Senaryoda uzun bir bölümüm varsa benim için zor. Henüz bir yol bulamadım. Bana senaryoyu öğretecek çok arkadaşım var. Neyse ki fotografik bir hafızam var” diye konuştu.