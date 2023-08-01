Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi

Daha önce görme kaybının film senaryolarını okumayı neredeyse imkansız hale getirdiğini söyleyen Oscar'lı oyuncu Judi Dench, artık film setinde de göremediğini açıkladı: İnsanlara bu kadar bağımlı olmak korkunç!

Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi - 1

Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, görme kaybı nedeniyle sinemayı bırakma noktasına geldi. Ünlü oyuncu daha önce, görme kaybının film senaryolarını okumayı neredeyse imkansız hale getirdiğini açıklamıştı. Şimdi ise film setinde de göremediğini söyledi.

Sunday Mirror gazetesine konuşan ünlü oyuncu, görme yeteneğini kaybetmesini, "Korkunç. İnsanlara bu kadar bağımlı olmak korkunç" sözleriyle ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi - 2

"ARTIK SETTE DE GÖREMİYORUM"

"Artık film setinde de göremiyorum" diyen Dench, "Okumak için göremiyorum. Dolayısıyla çok göremiyorum. Ama uğraşıyorum. Senaryoda uzun bir bölümüm varsa benim için zor. Henüz bir yol bulamadım. Bana senaryoyu öğretecek çok arkadaşım var. Neyse ki fotografik bir hafızam var” diye konuştu.

Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi - 3

"YAKIN ARKADAŞLARIM YARDIM EDİYOR"

2021'de yaptığı bir röportajda Dench, diyaloğun tekrarı kendisine yardımcı olduğu için, yakın arkadaşlarından yeni senaryoları kendisine yüksek sesle okuyarak ezberlemesine yardım etmelerini istediğini açıklamıştı.

Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi - 4

"Çok zor bulduğunuz şeylerin üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorsunuz" diyen ünlü aktris, "Senaryoyu öğrenmenin başka bir yolunu bulmalıydım, bu da harika arkadaşlarımın satırları bana defalarca tekrar etmesiydi. Bu yüzden tekrar yoluyla öğrenmem gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi - 5

Bu yılın başında “The Graham Norton Show”a katılan Dench, senaryoları öğrenmenin görme kaybı nedeniyle kendisi için imkansız hale geldiğini söylemiş, fotografik hafızasının da yakında ona yardımcı olamayacağını belirtmişti.

Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi - 6

"BİR MAKİNE BULMAM GEREKİYOR"

Ünlü oyuncu, "Bana sadece satırlarımı öğretmekle kalmayıp aynı zamanda sayfada nerede göründüklerini de söyleyen bir makine bulmam gerekiyor" diye eklemişti.

Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi - 7

Dench, Kenneth Branagh’ın “Belfast” filmindeki performansıyla 2022'de Oscar'a aday gösterildi. Ünlü oyuncu son olarak Will Ferrell ve Ryan Reynolds ile birlikte Noel müzikal komedisi "Spirited”de de rol aldı.

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