Görme kaybı Judi Dench'i sinemayı bırakma noktasına getirdi
Daha önce görme kaybının film senaryolarını okumayı neredeyse imkansız hale getirdiğini söyleyen Oscar'lı oyuncu Judi Dench, artık film setinde de göremediğini açıkladı: İnsanlara bu kadar bağımlı olmak korkunç!
Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, görme kaybı nedeniyle sinemayı bırakma noktasına geldi. Ünlü oyuncu daha önce, görme kaybının film senaryolarını okumayı neredeyse imkansız hale getirdiğini açıklamıştı. Şimdi ise film setinde de göremediğini söyledi.
Sunday Mirror gazetesine konuşan ünlü oyuncu, görme yeteneğini kaybetmesini, "Korkunç. İnsanlara bu kadar bağımlı olmak korkunç" sözleriyle ifade etti.