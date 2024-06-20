Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu

ABD’li aktör Alec Baldwin,“Rust” filminin çekimleri sırasında yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu. 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak olan Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu.

Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu - 1

"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.

Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi.

N-LIFE HABERLERİ

Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu - 2

9 Temmuz'da hakim karşısına  çıkacak olan Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu.

Kullandığı silahın kontrollerinin yapılmamasından dolayı suçluluğu üstlenmeyen 66 yaşındaki oyuncu ile ilgili savcılıktan açıklama geldi.

Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu - 3

ABD medyasında yer alan haberlerde; savcılık, aktörün sette silahlarla umarsızca oynadığını öne sürdü.

Alec Baldwin'in ihmal nedeniyle ölüme sebep olmak suçundan yargılanacağı açıklandı. 

Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu - 4

Savcılık, Baldwin'in sette güvenlik protokollerini göz ardı ettiğini gösteren kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Baldwin'in içinde kurusıkı mermi bulunan silahını bir ekip üyesine doğrulatarak tetiği çektiği ve silah eğitimi sırasında sorumluluk almayarak ailesiyle görüştüğü bu sebeple de eğitimi kaçırdığı açıklandı.

Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu - 5

Baldwin'in ayrıca senaryoda olmamasına rağmen birçok sahnede parmağı tetikte durduğu ve sette "En büyük silahı bana verin" diyerek espri yaptığı da kayıtlara geçti.

Savcılık kendilerine sunulan videolarda Baldwin'in sette agresif tavırlar içerisinde olduğunu ve sık sık bağırarak hakaret ettiğini açıkladı.

Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu - 6

Suçsuz olduğunu iddia eden Alec Baldwin, eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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