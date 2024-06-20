Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu
ABD’li aktör Alec Baldwin,“Rust” filminin çekimleri sırasında yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu. 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak olan Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu.
"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.
Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi.