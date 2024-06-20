Görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu: Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar belli oldu

Baldwin'in ayrıca senaryoda olmamasına rağmen birçok sahnede parmağı tetikte durduğu ve sette "En büyük silahı bana verin" diyerek espri yaptığı da kayıtlara geçti.

Savcılık kendilerine sunulan videolarda Baldwin'in sette agresif tavırlar içerisinde olduğunu ve sık sık bağırarak hakaret ettiğini açıkladı.