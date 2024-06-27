Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi

2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion'ın belgeseli izleyiciyle buluştu. Şarkıcının nöbet geçirdiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkıcının bu sahneleri bilerek belgesele koyduğu ortaya çıktı.

Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi - 1

17 YILDIR GİZLİYORDU

Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturdu.

17 yıldır hastalığını gizleyen şarkıcı bu sefer hastalığının tüm detaylarını paylaşmayı tercih etti. 

N-LIFE HABERLERİ

Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi - 2

"HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Şarkıcının nefes almakta zorlandığı ve vücudunu kontrol edemediği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Belgeselin yönetmeni Irene Taylor, "Nöbet geçirmesini hiç kimse beklemiyordu. Bunu hiç konuşmamıştık. Çekim esnasında böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştik" dedi.

Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi - 3

YÖNETMEN ÇEKİMİ DURDURMADI

Yönetmen sözlerine "Ona fiziksel anlamda yardım edemezdim, bunun için başkaları vardı. Kendime 'Yapmam gereken bir iş var. Bu görüntüyü sonra kullanır mıyız bilmiyorum ama çekmeye devam edeceğim' dedim. Çünkü 8 aydır Celine'i çekiyordum ve bana hiç durmamı söylemedi. Hatta bana 'İznimi istemeden ne istersen yap' dedi. Ben de işimi yaptım" diye devam etti.

ŞARKICI BU SAHNELERİ ÖZELLİKLE İSTEDİ

Belgesel son halini aldığında yönetmen her ne kadar bu sahneleri çıkarmak istese de şarkıcı nöbet geçirdiği sahneleri belgesele dahil etmek istedi. Böylece katı kişi sendromuna dair daha gerçekçi bir deneyim sunacaktı.

Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi - 4

"O SAHNEYİ KESMENİZİ İSTEMİYORUM"

Yönetmen "Belgeselin çoğunda ağladı. Onu göz ucuyla izliyordum ama izlemekten biraz utanıyordum çünkü bu onun için çok samimi bir andı. Bana söylediği ilk şey 'Bu filmin bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum' oldu. Sonra 'Bu filmin başkalarının benim bedenimde olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamalarına yardımcı olabileceğini düşünüyorum.' dedi. O sahneyi kesmenizi istemiyorum ve kesmeyin.' Ve 'o sahne' derken ne demek istediğini biliyorduk" dedi.

Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi - 5

"BİRİ SİZİ BOĞUYORMUŞ GİBİ"

Ünlü şarkıcı Today Show adlı programa verdiği röportajda hastalığıyla mücadelesinden bahsetmişti.

Şarkıcı, hastalığının ilk semptomlarını boğazında hissettiğini söyledi ve "Sanki biri sizi boğuyormuş, gırtlağınıza baskı yapıyormuş gibi hissediyorsunuz" diye ekledi.

Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi - 6

"KABURGALARIM KIRILMIŞTI"

Ayrıca karnında, omurgasında, kaburgalarında ve uzuvlarında spazma yol açan hastalığı hakkında konuşan Dion "Bazen bunlar o kadar şiddetleniyordu ki bir noktada kaburgalarım kırılmıştı" dedi.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.

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