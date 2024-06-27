Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi
2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion'ın belgeseli izleyiciyle buluştu. Şarkıcının nöbet geçirdiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkıcının bu sahneleri bilerek belgesele koyduğu ortaya çıktı.
17 YILDIR GİZLİYORDU
Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturdu.
17 yıldır hastalığını gizleyen şarkıcı bu sefer hastalığının tüm detaylarını paylaşmayı tercih etti.