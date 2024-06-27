Görüntüleri korkuttu! Celine Dion nöbet geçirdiği anları tüm dünyaya göstermek istedi

YÖNETMEN ÇEKİMİ DURDURMADI

Yönetmen sözlerine "Ona fiziksel anlamda yardım edemezdim, bunun için başkaları vardı. Kendime 'Yapmam gereken bir iş var. Bu görüntüyü sonra kullanır mıyız bilmiyorum ama çekmeye devam edeceğim' dedim. Çünkü 8 aydır Celine'i çekiyordum ve bana hiç durmamı söylemedi. Hatta bana 'İznimi istemeden ne istersen yap' dedi. Ben de işimi yaptım" diye devam etti.

ŞARKICI BU SAHNELERİ ÖZELLİKLE İSTEDİ



Belgesel son halini aldığında yönetmen her ne kadar bu sahneleri çıkarmak istese de şarkıcı nöbet geçirdiği sahneleri belgesele dahil etmek istedi. Böylece katı kişi sendromuna dair daha gerçekçi bir deneyim sunacaktı.