GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu
GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. Gecede 2024 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler ödüle layık görüldü. "Yılın Sporcusu" Yusuf Dikeç, "Yılın Komedi İnsanı" Zafer Algöz, "Yılın Göz Alıcı Başarısı" Afra Saraçoğlu ve "Yılın Kadını" Gökçe Bahadır oldu.
MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 12. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler görkemli gecede ödüle layık görüldü.
İşte gecede ödül alan isimler....