GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam sahiplerini buldu. Gecede 2024 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler ödüle layık görüldü. "Yılın Sporcusu" Yusuf Dikeç, "Yılın Komedi İnsanı" Zafer Algöz, "Yılın Göz Alıcı Başarısı" Afra Saraçoğlu ve "Yılın Kadını" Gökçe Bahadır oldu.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 1

MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 12. kez düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler görkemli gecede ödüle layık görüldü.

İşte gecede ödül alan isimler....

N-LIFE HABERLERİ

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülüne layık görüldü.

Ödül konuşması yapan oyuncu, annesine teşekkür etti.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 3

Doğum gününde ödül alan Saraçoğlu "Ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan, ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum" dedi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Annesine teşekkür ederken duygulanan oyuncu "İyi ki geldin, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bana güç verdin bugün için" ifadelerini kullandı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 5

Son olarak Star'da ekranlara gelen Ömer dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, "Yılın Kadını" seçildi.

Oyuncuya ödülünü Salih Bademci verdi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 6

Paris Olimpiyatları'nda başarısıyla adından söz ettiren Yusuf Dikeç, "Yılın Sporcusu" seçildi

Dikeç, ödül konuşmasında "Bana soruyorlar 'Madalyayı aldıktan sonra hayatın değişti mi?' diye. Aslında benim hayat çizgim aynı, değişmedi. Ancak şunu biliyorum, dünyada yapmış olduğum sporun, kendimin ve ülkemin tanınırlığına katkı sağladığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 7

"Yılın Uluslararası Başarısı" ödülü İlker Kaleli'nin oldu.

Geceye sevgilisi Sıla ile katılan oyuncu, son olarak "La pasión turca" adlı dizide rol almıştı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 8

Oyuncu ödül konuşmasında "Sevgilim Sıla'ya, ne olursa olsun her halimle yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 9

"Yılın Yükselen Yıldız Erkek Oyuncusu" Burak Berkay Akgül oldu.

Akgül'e ödülünü Şevval Sam verdi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 10

"Yılın Komedi İnsanı" ise usta oyuncu Zafer Algöz oldu.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 11

"Yılın Ekran Yıldızı" seçilen ünlü oyuncu  Burak Deniz, gecede şıklığıyla beğeni topladı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 12

"Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü ise Ekin Koç aldı. Oyuncuya ödülünü Halit Ergenç verdi.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 13

Son dönemin yükselen yıldızlarından Mert Demir, "Yılın Hype"ı ödülünü usta sanatçı Teoman'dan aldı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 14

Nesrin Cavadzade

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 15

Ege Kökenli

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 Ödülleri sahiplerini buldu - 16

Yasemin Kay Allen

DAHA FAZLA GÖSTER