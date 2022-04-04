2022 Grammy Ödülleri'nin sürprizleri

Haberler - ntv.com.tr | 04.04.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 04.04.2022 - 10:30
Gecede 'Peaches' şarkısını sahneleyen Justin Bieber, aday olduğu 8 kategoriden eli boş döndü. Müziğe ara vermesinin ardından büyük bir dönüş yapan şarkıcının en azından birkaç ödül alması bekleniyordu.
Oyuncu Sean Penn eğer Oscar Ödülleri'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin konuşma yapmasına izin verilmezse Akademi'yi boykot edeceğini açıklamıştı. Beklenen konuşmayı Grammy'de gerçekleştiren Zelensky, ülkesinin özgürlüğü için destek çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz 2 yıl içinde tam 7 Grammy ödülü kazanan Billie Eilish'in bu sene hiç ödül almaması büyük şaşkınlık yarattı.
'Donda' albümüyle 'Yılın Albümü' ödülüne aday olan Kanye West'in ödülü Tyler the Creator'a kaptırması gecenin öne çıkan olaylarından biriydi. Geceden 'En İyi Rap Performansı' ödülüyle ayrılan West'in şu sıralar özel hayatında yaşadığı problemler ve sosyal medya paylaşımları, bu büyük ödülü kaptırmasının sebepleri olarak görülüyor.
Güney Koreli müzik grubu BTS'in uluslararası düzeydeki başarısı düşünüldüğünde En İyi İkili/Grup ödülünü Doja Cat ve SZA'ya kaptırması büyük sürpriz oldu.
Sosyal medyada fenomen haline gelen 'WAP' şarkısıyla büyük başarı yakalayan Megan Thee Stallian ve Cardi B ikilisi, 'En İyi Rap Performansı' ödülünü Kendrick Lamar ve Baby Keem işbirliği 'Family Ties' şarkısına kaptırdı.
'Yılın Şarkısı' ödülü Grammy'nin en prestijli ödüllerinden biri olarak sayılıyor. 'Leave the Door Open' şarkısıyla bu ödüle layık görülen Silk Sonic'in, Billie Eilish'in 'Happier Than Ever' veya Olivio Rodrigo'nun 'Driver's Licence' şarkılarını geçerek bu ödülü alması gecenin şaşırtıcı olaylarından biri olarak görülüyor.
Olivia Rodrigo'nun 'Sour', Billie Eilish'in 'Happier Than Ever' ve Justin Bieber'ın 'Justice' gibi güçlü albümlerini geride bırakarak 'En İyi Albüm' ödülünü alan Jon Batiste, gecenin en büyük sürprizlerinden bir oldu.