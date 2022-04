2022 Grammy Ödülleri'nin sürprizleri

'Yılın Şarkısı' ödülü Grammy'nin en prestijli ödüllerinden biri olarak sayılıyor. 'Leave the Door Open' şarkısıyla bu ödüle layık görülen Silk Sonic'in, Billie Eilish'in 'Happier Than Ever' veya Olivio Rodrigo'nun 'Driver's Licence' şarkılarını geçerek bu ödülü alması gecenin şaşırtıcı olaylarından biri olarak görülüyor.