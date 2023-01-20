Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish'in başı hayranıyla dertte

Son dönemde yeni sevgilisi Jesse Ruherford birlikteliğiyle gündeme gelen Grammy rekortmeni genç şarkıcı Billie Eilish’in başı takıntılı hayranıyla dertte.
Eilish, 39 yaşındaki hayranı için uzaklaştırma kararı çıkarttı. Christopher Anderson adındaki kişi, yıldızın Los Angeles’ta ailesinin yaşadığı eve izinsiz girdi.
Gözaltına alınan saplantılı hayranının geçtiğimiz ay ise birkaç kez ailesinin malikanesine girmeye çalıştığı belirtildi.
Mahkeme belgelerinde 21 yaşındaki şarkıcı, Anderson’ın kendisine ilan-ı aşk ettiğini ve kendisiyle tanışmak istediğini söyledi. Bu davetsiz misafirin kendisinde kaygı, korku ve duygusal sıkıntı yaşattığını dile getiren Eilish, kendini güvende hissetmediğini belirtti.
Öte yandan, ünlü şarkıcı Vogue dergisine verdiği röportajda spot ışıkları altında büyümesi ve genç yaşta tüm dünyanın odağı olması üzerine samimi açıklamalarda bulunmuştu. 21 yaşındaki şarkıcı, “Ergenlik yıllarımı kendimden nefret ederek geçirdim” dedi.
Grammy ödüllü şarkıcı “Bu nefretin çoğu bedenime duyduğum öfkeden kaynaklanıyordu. Vücudumun neden olduğu üzüntüden ve onun yüzünden kaybettiklerimden nefret ediyordum” dedi.
13 yaşındayken bazı yaralanmalar yaşayan şarkıcıya bağ dokularının güçsüz ve yetersiz olmasına bağlı olarak, eklemler ve cildin normalden fazla esnek olmasına neden olan hipermobilite teşhisi konulmuştu.
Yıllarca vücudunun kendisine karşı koyduğunu ve rahatsızlığıyla savaşmak zorunda kaldığını söyleyen şarkıcı, “Bedenimin aslında ben olduğunu fark etmem zaman aldı. Benimle savaşmıyordu aslında” ifadelerini kullandı.