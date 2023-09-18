Grevi kırmakla suçlanan Drew Barrymore programını durdurdu

Ünlü oyuncu Drew Barrymore, Hollywood'da oyuncu ve senarist grevleri sürerken gündüz talk şovu "The Drew Barrymore Show" adlı programına devam ettiği için eleştirilerin hedefindeydi. Barrymore, tepkilere daha fazla dayanamadı ve grevler bitene kadar programını durdurma kararı aldı.

Oyuncu, "Drew Barrymore Show"un 18 Eylül'de Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) yönergelerine uygun olarak ve yazarlar olmadan yayınlanacağını söylediği için topa tutulmuştu. Ancak bir hafta sonra kararını değiştirmek zorunda kaldı.