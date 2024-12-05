Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı!
Geçmeyen öksürük ve boğaz ağrısının nedenini soğuk algınlığı sanan İngiliz komedyen Rhod Gilbert, dördüncü evre baş ve boyun kanseri olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Aylar süren tedavinin sonunda sağlığına kavuşan 56 yaşındaki komedyen, kanserin sinsi belirtilerine karşı herkesi uyardı.
2022 yılında kanser olduğunu açıklayan ünlü komedyen Rhod Gilbert, 100 günden fazla süren öksürüğün tehlikeli olabileceğini belirtti. Kanser belirtilerini ilk etapta soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrısı olarak nitelendiren Gilbert, ''Başka insanların da benimle aynı hataya düşmesini istemiyorum'' dedi.