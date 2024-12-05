Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı!

Geçmeyen öksürük ve boğaz ağrısının nedenini soğuk algınlığı sanan İngiliz komedyen Rhod Gilbert, dördüncü evre baş ve boyun kanseri olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Aylar süren tedavinin sonunda sağlığına kavuşan 56 yaşındaki komedyen, kanserin sinsi belirtilerine karşı herkesi uyardı.

Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı! - 1

2022 yılında kanser olduğunu açıklayan ünlü komedyen Rhod Gilbert, 100 günden fazla süren öksürüğün tehlikeli olabileceğini belirtti. Kanser belirtilerini ilk etapta soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrısı olarak nitelendiren Gilbert, ''Başka insanların da benimle aynı hataya düşmesini istemiyorum'' dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı! - 2

Baş ve boyun kanserinin uzun süre belirti vermediğini söyleyen Gilbert, ''Eğer haftalarca geçmeyen öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomlarınız varsa, vakit kaybetmeden doktora gidin'' ifadelerini kullandı.

1 yıl süren tedavinin ardından kanseri atlattığını paylaşan İngiliz komedyen, şimdilerde 6 ayda bir doktor kontrolüne gidiyor. 

Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı! - 3

Baş ve boyun kanseri, baş ve boyun bölgesindeki organlardan birinde veya birkaçında gelişen kanser türlerini tanımlar. Bu bölge, oldukça geniş bir alanı kapsar ve çeşitli anatomik yapıların yer aldığı bir bölgedir. Baş ve boyun kanserleri, genellikle hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu ortaya çıkar. Bu kanserler, hem yaşam kalitesini hem de kişinin genel sağlığını etkileyebilir.

Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı! - 4

Ağız içindeki kanserler; diş etleri, dil, yanaklar, damak, ağız tabanı ve dudaklarda gelişebilir. Bu tür kanserler genellikle geç fark edilir, çünkü erken aşamalarda belirgin semptomlar göstermezler.

Gırtlak, ses tellerinin bulunduğu bölge olduğu için, bu kanser türü sesin bozulmasına ve yutkunmada zorluklara yol açabilir. Ayrıca, gırtlak kanseri, genellikle ses kısıklığı ile başlar ve zamanla daha ciddi semptomlara yol açabilir.

Tükürük bezleri, ağızda tükürük üretmekle sorumlu organlardır. Tükürük bezi kanserleri, tükürük bezlerinde şişlik veya ağrıya yol açabilir. Bu kanser türü genellikle yavaş büyür ancak ilerledikçe ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı! - 5

BAŞ VE BOYUN KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyunda, ağızda veya boğazda ağrı ve şişlik, kanserin erken işaretleri olabilir. Boyunda bir yumru ya da şişlik, çoğu zaman hastalar tarafından fark edilir. 

Boğazda bulunan tümörler, yutkunmayı zorlaştırabilir. Bu durum genellikle kanserin ilerlemiş aşamalarında görülür. Ağızda veya burunda kanama, özellikle sinüs veya burun kanserleri için tipik bir belirtidir.

Ağız içinde beyaz veya kırmızı lekeler, ağız kanserinin erken belirtisi olabilir. Bu lezyonlar genellikle iyileşmez ve doktor kontrolü gerektirir. Baş ve boyun kanserlerinin bazı türleri, kulakları etkileyebilir ve işitme kaybına yol açabilir. Kanserin ilerleyen aşamalarında iştahsızlık, kilo kaybı ve aşırı yorgunluk görülebilir.

Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı! - 6

BAŞ VE BOYUN KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara içmek, baş ve boyun kanserlerinin en önemli risk faktörlerinden biridir. Özellikle sigara ve alkolün bir arada kullanılması, bu kanser türlerinin gelişme riskini büyük ölçüde artırır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, baş ve boyun kanserlerinin bazı türlerinin, özellikle orofarengeal kanserlerin, HPV enfeksiyonu ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüstür ve özellikle ağız, boğaz ve dil kanserlerine yol açabilir. Baş ve boyun kanserleri genellikle 50 yaş ve üzerindeki erkeklerde daha yaygındır. Erkeklerin kadınlara göre bu kanser türlerine daha yatkın olduğu bilinir.

Ailede baş ve boyun kanseri öyküsü olan kişilerde, bu hastalığın gelişme riski daha yüksektir. Genetik faktörler, baş ve boyun kanserlerinin oluşmasında rol oynayabilir.

Özellikle deri kanserleri, baş ve boyun bölgesinde en yaygın kanser türlerinden biridir. Aşırı güneşe maruz kalmak, cilt kanseri riskini artırabilir. Yetersiz beslenme, özellikle meyve ve sebze tüketiminin düşük olması, baş ve boyun kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, aşırı işlenmiş ve tuzlu gıdalar da risk faktörleri arasında yer alır.

Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı! - 7

ÇEŞİTLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ BULUNUYOR

Baş ve boyun kanseri tedavisi, kanserin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

Cerrahi müdahale: Kanserli dokunun cerrahi olarak çıkarılması, tedavinin en temel yöntemidir. Erken evrelerde, kanserin tamamıyla çıkarılması tedavi edici olabilir.

Radyoterapi (Işın tedavisi): Kanser hücrelerini öldürmek amacıyla yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Özellikle cerrahi müdahale sonrası veya cerrahi müdahale yapılamayan durumlarda kullanılır.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Kemoterapi genellikle ileri evrelerde veya metastaz yapmış kanserlerde tercih edilir.

Hedefe yönelik tedavi: Kanser hücrelerinin genetik özelliklerine dayalı olarak geliştirilen tedavi yöntemleridir. Bu tedavi, sağlıklı hücrelere zarar vermeksizin kanser hücrelerine odaklanır.

İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı savaşmasını sağlamak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. İmmünoterapi, özellikle bazı baş ve boyun kanserleri için etkili olabilmektedir.

Palyatif bakım: Kanser tedavisinin amacının, hastanın yaşam kalitesini artırmak olduğu durumlar da vardır. Palyatif bakım, kanserin iyileştirilemeyeceği ancak semptomlarının hafifletilmesi gerektiği durumlarda devreye girer.

Baş ve boyun kanserlerinin erken teşhisinin tedavi başarısını büyük ölçüde artırabildiğini unutmamak gerekir.

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