Grip olduğunu sanan ünlü komedyenin kanser olduğu ortaya çıktı!

Ağız içindeki kanserler; diş etleri, dil, yanaklar, damak, ağız tabanı ve dudaklarda gelişebilir. Bu tür kanserler genellikle geç fark edilir, çünkü erken aşamalarda belirgin semptomlar göstermezler.

Gırtlak, ses tellerinin bulunduğu bölge olduğu için, bu kanser türü sesin bozulmasına ve yutkunmada zorluklara yol açabilir. Ayrıca, gırtlak kanseri, genellikle ses kısıklığı ile başlar ve zamanla daha ciddi semptomlara yol açabilir.

Tükürük bezleri, ağızda tükürük üretmekle sorumlu organlardır. Tükürük bezi kanserleri, tükürük bezlerinde şişlik veya ağrıya yol açabilir. Bu kanser türü genellikle yavaş büyür ancak ilerledikçe ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.