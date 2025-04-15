Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı: "Ya babam kızarsa?"

"BAŞARISIZ OLDUĞUMU KABUL EDİYORUM"

Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde konser veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen aşka dair açıklamalarda bulunmuştu. Şarkıcı, aşk hayatı hakkında sorulara sorulara şu yanıtı verdi:

"İnsan hayatta her şeyi başaramayabilir. Ben başardıklarımı yanıma kar sayıyorum. Bu konuda da başarısız olduğumu kabul ediyorum, aşk, ilişki konularında... Haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde bir anne, haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde işine düşkün ve titiz. Mesleğime saygım çok. Titizim. Üç evlat. Biri yurt dışında, ikisi iki koltuğumun altında. Öyle bir hayatım var. "



"İNANCIM AZALDI"

Muhabirin "Kendimizi aşka kapattık mı?" sorusuna Ergen "Evet. İnancım azaldı, içim nasır tuttu gibi geliyor bana. Hayattaki önceliklerimin sırası çok değişti" yanıtını verdi.