Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı: "Ya babam kızarsa?"

Gülben Ergen, oğlu Güney'in dövme yaptırdığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı: "Ya babam kızarsa?" - 1

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden üç erkek çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

52 yaşındaki şarkıcı, oğlu Güney'in dövme yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı: "Ya babam kızarsa?" - 2

"Ya babam kızarsa? Kızmaz kızmaz merak etme. Emin misin? Yes." notuyla paylaşım yapan Ergen, oğullarıyla birçok karesini paylaştı.

Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı: "Ya babam kızarsa?" - 3

Dövme stüdyosunda poz vermeyi ihmal etmeyen Ergen'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

Gülben Ergen, Mustafa Doğan ile 2004 yılında evlendi. Atlas, Ares ve Güney adlarında üç çocuk sahibi olan olan çift 2012'de yollarını ayırdı.

2014'te evlenen Erhan Çelik ile Ergen, 2016'da boşandı.

Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı: "Ya babam kızarsa?" - 4

"BAŞARISIZ OLDUĞUMU KABUL EDİYORUM"

Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde konser veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen aşka dair açıklamalarda bulunmuştu. Şarkıcı, aşk hayatı hakkında sorulara sorulara şu yanıtı verdi:

"İnsan hayatta her şeyi başaramayabilir. Ben başardıklarımı yanıma kar sayıyorum. Bu konuda da başarısız olduğumu kabul ediyorum, aşk, ilişki konularında... Haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde bir anne, haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde işine düşkün ve titiz. Mesleğime saygım çok. Titizim. Üç evlat. Biri yurt dışında, ikisi iki koltuğumun altında. Öyle bir hayatım var. "

"İNANCIM AZALDI"

Muhabirin "Kendimizi aşka kapattık mı?" sorusuna Ergen "Evet. İnancım azaldı, içim nasır tuttu gibi geliyor bana. Hayattaki önceliklerimin sırası çok değişti" yanıtını verdi.

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