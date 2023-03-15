"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi

Komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Doğan ile dünyaevine girdi.
Ocak ayında sevgilisi Kadir Doğan ile hayatını birleştiren oyuncu, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu sosyal medya paylaşımında "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" dedi.
Yılmaz kaya sözlerine "Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum..." diyerek devam etti.