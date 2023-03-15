"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi

"Güldür Güldür"ün yıldızlarından Meltem Yılmazkaya ve bir süredir birlikte olduğu Kadir Doğan evlendi.

"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi - 1

Komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Doğan ile dünyaevine girdi.

"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi - 2

Ocak ayında sevgilisi Kadir Doğan ile hayatını birleştiren oyuncu, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi - 3

Oyuncu sosyal medya paylaşımında "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" dedi.

"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya evlendi - 4

Yılmaz kaya sözlerine "Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum..." diyerek devam etti.

N-LIFE HABERLERİ

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