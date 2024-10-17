Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

Güldür Güldür programıyla adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, Gelin Takımı filmiyle ekranlara geri döndü. Kilo verdiği görülen oyuncu, beslenmesine dikkat ederek bu görüntüye kavuştuğunu söyledi.

Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş - 1

Başrollerinde Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek'in yer aldığı Gelin Takımı filminin galası, geçtiğimiz akşam gerçekleşti. 10 kilo verdiği konuşulan Ecem Erkek, gazetecilere verdiği röportajda, "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş - 2

Ecem Erkek'in bir süredir yağlanma problemi yaşanan 3 bölgeye aynı anda uygulanabilen ''Lipowaves Premier'' yöntemini uyguladığı konuşuluyor.

''Bölgesel zayıflama'' da denilen bu yöntem, incelmenin yanı sıra cildin elastikiyetini yeniden kazanmasına yardımcı oluyor.

Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş - 3

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ecem Erkek, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Özel hayatıyla göz önünde olmayı tercih etmeyen Ecem Erkek, 2016 yılında evlendiği Yüce Armağan Erkek ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı.

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