Güldür Güldür'ün yıldızı Ecem Erkek 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

Başrollerinde Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek'in yer aldığı Gelin Takımı filminin galası, geçtiğimiz akşam gerçekleşti. 10 kilo verdiği konuşulan Ecem Erkek, gazetecilere verdiği röportajda, "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.



