Gülşen, hayatını kaybeden Metin Arolat'ı sahnede andı

Ünlü şarkıcı Gülşen, eylül ayında hayatını kaybeden yakın dostu Metin Arolat'ı sahnede andı.

Gülşen, hayatını kaybeden Metin Arolat'ı sahnede andı - 1

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül akşam akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı esnada fenalaşarak 52 yaşında hayatını kaybetti.

Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Gülşen, vefat eden yakın dostu Metin Arolat'ı şarkısıyla andı.

N-LIFE HABERLERİ

Gülşen, hayatını kaybeden Metin Arolat'ı sahnede andı - 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arolat‘ın görüntülerinin yayınlandığı anlarda Gülşen, Arolat'ın “Yine Bir Başıma” şarkısını seslendirdi.

Gülşen bu esnada gözyaşlarını tutamadı.

Gülşen, hayatını kaybeden Metin Arolat'ı sahnede andı - 3

Gülşen, Arolat'ın vefatının ardından şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim."

Gülşen, hayatını kaybeden Metin Arolat'ı sahnede andı - 4

ŞARKININ KLİBİNİ AROLAT YÖNETMİŞTİ

Öte yandan, Arolat'ın vefatının ardından konser veren Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısını söylerken bir anda fenalaştığı bildirilmişti.

Şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Şarkının klibininin yönetmenliğini Metin Arolat üstlenmişti. 

Gülşen, hayatını kaybeden Metin Arolat'ı sahnede andı - 5

20 Eylül akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan ve aniden fenalaşarak yere yığılan Metin  Arolat için Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin  Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.

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