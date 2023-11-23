Gülten Kaya'dan İsmail Yılmaz'a "Ahmet Kaya'ya benziyorsun" davası
Gülten Kaya, 23 yıl önce hayatını kaybeden eşi Ahmet Kaya'nın ses rengi ve tonlamasıyla şarkılarını seslendiren İsmail Yılmaz isimli şarkıcıya dava açmak için avukatlarına talimat verdi. Ahmet Kaya'ya benzemekle suçlanan İsmail Yılmaz, "Allah'ın verdiği sıfatı mı değiştireceğim?" diye itiraz etti.
Gülten Kaya, 2000 yılında Paris'te hayatını kaybeden eşi Ahmet Kaya'nın ses rengi ve tonlamasıyla şarkıları seslendiren İsmail Yılmaz isimli şarkıcıya dava açıyor.