Gülten Kaya'dan İsmail Yılmaz'a "Ahmet Kaya'ya benziyorsun" davası

ATV'ye konuşan suçlamaların hedefindeki İsmail Yılmaz, "Bu benim MESAM üyelik kartım. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçı Ahmet Kaya üzerinden niye prim yapsın ki? Tip ve ses benzerliğinden dolayı üzerime geliyorlarsa ben onları havale ediyorum" dedi.

Şarkıcı ayrıca, "Ne alakası var, Allah'ın verdiği sıfatı mı değiştireceğim?" ifadelerini kullandı.