Güney Kore First Lady'si Kim Kun-hee halka seslendi: Köpek eti yemeyin

Güney Kore ve Çin'in şu anda büyük ekonomiler arasında insanların köpek eti tükettiği ülkeler olduğunu belirten Kim, "Köpek eti yememek, nihayetinde insanın en iyi arkadaşına saygının bir ifadesidir ve aynı zamanda hayata saygı anlamına gelir" dedi.