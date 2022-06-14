Güney Kore First Lady'si Kim Kun-hee halka seslendi: Köpek eti yemeyin

Haberler | 14.06.2022 - 16:44
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un eşi First Lady Kim Kun-hee Güney Kore'deki 'köpek eti' tüketimini eleştirdi.
Güney Kore ve Çin'in şu anda büyük ekonomiler arasında insanların köpek eti tükettiği ülkeler olduğunu belirten Kim, "Köpek eti yememek, nihayetinde insanın en iyi arkadaşına saygının bir ifadesidir ve aynı zamanda hayata saygı anlamına gelir" dedi.
Güney Kore'nin gelişmiş ülkeler arasında en zayıf hayvan koruma yasalarına sahip olmasından da şikayet eden Kim, hayvan istismarcılarına ceza verilmesi çağrısı yaptı.
First Lady sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde yaklaşık 15 milyon insanın evcil hayvanı var. İstismarcılara verilen cezalar güçlendirilerek düzen sağlanırsa olgun bir toplum olabileceğimize inanıyorum. Sonuçta, hayvan istismarı ve aile içi şiddet aynı kökten sadece farklı dallardır"
Güney Kore'de hayvanseverler sık sık köpek eti yenmenin yasaklanması için protestolar düzenliyor.