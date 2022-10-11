Güney Kore’de BTS için askerlik tartışması: Ülkedeki erkeklere haksızlık olur

Hükümetin gerekli yasal değişikliği yaparak BTS üyelerinin askere gitmesinin engellenmesini talep edenler olduğu kadar muaf tutulmasını isteyen bir kesim de var. Yapılan bir ankete göre halkın yüzde 61’i BTS’in askerlikten muaf tutulmaları gerektiğini, yüzde 54’ü ise gitmeleri gerektiğini savunuyor.





