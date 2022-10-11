Güney Kore’de BTS için askerlik tartışması: Ülkedeki erkeklere haksızlık olur

K-pop müzik türünün dünyada en çok dinlenen grubu olan BTS üyelerinin zorunlu askerlik yaşının gelmesi Güney Kore’de tartışmalara neden oldu.
Grubun en büyük üyesi ve asıl adı Kim Seok-jin olan Jin’in aralık ayında 30 yaşına basacak olması son zamanlarda tartışmaların alevlenmesine yol açtı.
Hükümetin gerekli yasal değişikliği yaparak BTS üyelerinin askere gitmesinin engellenmesini talep edenler olduğu kadar muaf tutulmasını isteyen bir kesim de var. Yapılan bir ankete göre halkın yüzde 61’i BTS’in askerlikten muaf tutulmaları gerektiğini, yüzde 54’ü ise gitmeleri gerektiğini savunuyor.
Müzisyenlerin askere gitmesinden yana olanlar kariyerlerinin iki yılını feda eden genç erkeklere haksızlık olacağını dile getiriyor. Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, geçen hafta BTS üyelerinin askere gitmelerinden yana olduğunu açıkladı.
Parlamento, BTS üyelerinin askerliklerini 30 yaşına kadar erteleyebilmeleri için daha önce bir yasa çıkarmıştı. Güney Kore’de 18-28 yaş arası sağlıklı her bir erkeğin iki yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor.