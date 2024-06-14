Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi

Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor. Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.

Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.