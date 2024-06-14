Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi
Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in üyelerinden Kim Seok-jin zorunlu askerlik görevini tamamladı. 18 ay askerlik yapan pop yıldızı, çekilişle seçilen bin kişiye sarılacak.
Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun üyesi Kim Seok-Jin askere gitmişti. Grubun en büyük üyesi olan Jin, 18 ay zorunlu askerlik görevini tamamladı.
Pop yıldızı, Çarşamba günü Güney Kore'deki zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra hayranlarını kucaklayacak. Seoul'da sahneye çıkmaya hazırlanan yıldız, aylar sonra hayranlarıyla bir araya gelecek.