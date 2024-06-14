Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in üyelerinden Kim Seok-jin zorunlu askerlik görevini tamamladı. 18 ay askerlik yapan pop yıldızı, çekilişle seçilen bin kişiye sarılacak.

Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi - 1

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli BTS grubunun üyesi Kim Seok-Jin askere gitmişti. Grubun en büyük üyesi olan Jin, 18 ay zorunlu askerlik görevini tamamladı.

Pop yıldızı, Çarşamba günü Güney Kore'deki zorunlu askerlik hizmetini tamamladıktan sonra hayranlarını kucaklayacak. Seoul'da sahneye çıkmaya hazırlanan yıldız, aylar sonra hayranlarıyla bir araya gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi - 2

BİN KİŞİYE TEK TEK SARILACAK

BBC'nin haberine göre, şarkıcı 3 bin hayranına sarılmayı kabul etse de çekilişte kazanan bin şanslı Jin hayranı, şarkıcıyı kucaklayabilecek.

Ayrıca yine binlerce kişi arasından seçilen 4 bin hayran ise gün sonunda Jin'in performansını canlı bir şekilde izleyebilecek.

Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi - 3

ASKERE GİDEN İLK ÜYE

Ünlü grubun en büyük üyesi olan 31 yaşındaki Jin, Aralık 2022'de askere gitti. Jin, bir eğitim merkezinde tatbikat eğitmen yardımcısı olarak görev yaptı. Jin, şarkıcılık kariyerine ara veren ilk BTS üyesi oldu.

Grubun Haziran 2025'te yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi - 4

Öte yandan, yıldızın terhis olmasının ardından grubun fanları Jin'in dönüşü için özel süslemeler hazırladı.

Güney Koreli pop yıldızı zorunlu askerlik görevini bitirdi - 5

Güney Kore'de fiziksel açıdan sağlıklı 18-28 yaş arası tüm erkeklerin 2 yıl zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi gerekiyor. Sporcular, atletler ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere, ülkeye halihazırda katkıda bulundukları için imtiyaz tanınabiliyor. Pop müzisyenleri ise bu kategoride yer almıyor.

Güney Kore, 2020'de BTS gibi dünya çapında tanınan K-pop sanatçılarının zorunlu askerlik hizmetlerini 30 yaşına kadar ertelemelerine izin veren bir tasarıyı meclisten geçirmişti.

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