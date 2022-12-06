Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı

Bireysel silahlanma ve silah satışı ABD'de yaygın olsa da tartışmalı bir konu. Müzik grubu bu nedenle isimlerinin kullanılması konusunda hassas davranıyor. Guns N’ Roses’ın avukatları, “Bu, davalının işinin doğası göz önüne alındığında özellikle GNR’ye zarar veriyor. GNR, oldukça makul bir şekilde, bir ateşli silah ve silah satıcısı olan davalı ile ilişkilendirilmek istemiyor” şeklinde açıklama yaptı.