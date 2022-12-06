Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı

Dünyaca ünlü Amerikalı rock grubu Guns N' Roses, Teksas'ta kendi ismini taşıyan bir silah dükkanına dava açtı. Grup, adını izinsiz kullanan dükkanın adını değiştirmesini ve tazminat ödemesini talep etti.

Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı - 1

Amerikalı rock grubu Guns N’ Roses, Teksas’ta bir silah dükkanına dava açtı. Grup, Tekas’taki silah mağazasının Guns and Roses adını "onay, lisans veya izin" olmaksızın kullandığı gerekçesiyle değiştirmesini istiyor.

Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı - 2

Türkçesi "silahlar ve güller" olarak Guns N ‘Roses, ateşli silahların yanı sıra gül de satan mağazanın, çiçekleri yalnızca adın kullanılmasını haklı çıkarmak için sattığını iddia etti.

Guns and Roses adlı mağazanın 2014'te ticari başvuru yaptığı ve 2016'da açıldığı öğrenildi. Grubun dava açmadan önce 2019’da bir durdurma ve vazgeçme dilekçesi verdiği, ancak mağazanın isimlerinde ısrar ettiği bildirildi.

Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı - 3

Kendini "Amerika'nın en büyük çevrimiçi ateşli silahlar ve aksesuarları alışveriş merkezi" olarak tanımlayan mağazada çeşitli tabancalar, tüfekler, yarı otomatik silahlar ve dergilerin yanı sıra gül buketleri de satılıyor.

Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı - 4

Bireysel silahlanma ve silah satışı ABD'de yaygın olsa da tartışmalı bir konu. Müzik grubu bu nedenle isimlerinin kullanılması konusunda hassas davranıyor. Guns N’ Roses’ın avukatları, “Bu, davalının işinin doğası göz önüne alındığında özellikle GNR’ye zarar veriyor. GNR, oldukça makul bir şekilde, bir ateşli silah ve silah satıcısı olan davalı ile ilişkilendirilmek istemiyor” şeklinde açıklama yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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