Günseli Kato'nun "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır" söylemine ünlü isimlerden yanıt

NTV'de Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk alan performans sanatçısı Günseli Kato'nun açıklamaları gündeme oturdu.
Kato, “Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" şeklinde bir yorum yapmıştı.
Kato’nun bu yorumuna pek çok ünlü isimden yorum yağdı.
Ünlü model Demet Şener “Çok talihsiz bir açıklama. Kadınlar üzerinden bu kadar can acıtıcı söylemler yapılmasını kınıyorum. Ne doğuran kadınlar var doğru düzgün annelik yapmıyorlar. Ne anne olmayan kadınlar var. Bir kediye, bir köpeğe bir canlıya sevgisini veriyor ya da bir çocuğu evlat ediniyor” dedi.
Model Özge Ulusoy ise “Cehalet desem cahil biri olmadığını biliyorum. Birinin yarım kalıp kalmadığı başka birini ilgilendirmez” yorumunda bulundu.
Kato’nun yorumlarına tepki veren bir başka model Ece Gürsel de “Gerçekten son derece talihsiz bir açıklama. Bir kadın olarak bu açıklamadan utandım. Çünkü benim 2 tane yeğenim var biliyorsunuz ve yeri geliyor ben annelik yapıyorum, yeri geliyor anneannem annelik yapıyor. Yani çocuklar teyzeyi bile anne belleyebiliyor. Çok talihsiz çok saçma bir açıklama” dedi.