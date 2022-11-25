Günseli Kato'nun "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır" söylemine ünlü isimlerden yanıt

"BİR KADIN OLARAK BU AÇIKLAMADAN UTANDIM"

Kato’nun yorumlarına tepki veren bir başka model Ece Gürsel de “Gerçekten son derece talihsiz bir açıklama. Bir kadın olarak bu açıklamadan utandım. Çünkü benim 2 tane yeğenim var biliyorsunuz ve yeri geliyor ben annelik yapıyorum, yeri geliyor anneannem annelik yapıyor. Yani çocuklar teyzeyi bile anne belleyebiliyor. Çok talihsiz çok saçma bir açıklama” dedi.