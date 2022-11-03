Güven Kıraç eşini aldattığına dair çıkan iddialara yanıt verdi

Son dönemde eşini aldattığına dair haberlerle gündeme gelen ünlü oyuncu Güven Kıraç sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, "Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır!" dedi.
Başak Kıraç ile 2010 yılında nikah masasına oturan oyuncu, "Özel hayata saygı lütfen! Daha önce özel hayatımla ilgili çıkan haberlere sessiz kalmıştım ancak yine benzer haberler çıkınca işin doğrusunu yazmak istedim. Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız" açıklamasında bulundu.
Kıraç, hesabında yaptığı açıklamalara "Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte. Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçek dışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum" diyerek devam etti.
Kıraç, son dönemde sevgilisiyle Beyoğlu'nda çekilen samimi fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.