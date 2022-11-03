Güven Kıraç eşini aldattığına dair çıkan iddialara yanıt verdi

"ÖZEL HAYATIMA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Kıraç, hesabında yaptığı açıklamalara "Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte. Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçek dışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum" diyerek devam etti.