Güzellik kraliçeleri taçlarını art arda reddetmişti! Amerika'nın en güzel kadını belli oldu

ABD Güzellik Kraliçesi (Miss USA) seçilen Noelia Voigt geçtiğimiz aylarda ünvanından vazgeçmişti ve taç Savannah Gankiewicz'a verilmişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra ise 17 yaşındaki ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçmiş ve tacını reddetmişti.

ABD Genç Güzellik Kraliçesi ünvanı, yarışmada ikinci olan (Miss Teen New York) Stephanie Skinner'a verilecekti. Ancak 19 yaşındaki Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.