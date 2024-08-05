Güzellik kraliçeleri taçlarını art arda reddetmişti! Amerika'nın en güzel kadını belli oldu

ABD Güzellik Kraliçesi'nin (Miss USA 2023) ünvanını bırakmasının ardından güzellik kraliçeleri art arda taçlarını reddetmişti. Tartışmaların ve zorbalık iddialarının odağı olan güzellik yarışmasının kazananı belli oldu.

Güzellik kraliçeleri taçlarını art arda reddetmişti! Amerika'nın en güzel kadını belli oldu - 1

ABD Güzellik Kraliçesi (Miss USA) seçilen Noelia Voigt geçtiğimiz aylarda ünvanından vazgeçmişti ve taç Savannah Gankiewicz'a verilmişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra ise 17 yaşındaki ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023)  UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçmiş ve tacını reddetmişti.

ABD Genç Güzellik Kraliçesi ünvanı, yarışmada ikinci olan (Miss Teen New York) Stephanie Skinner'a verilecekti. Ancak 19 yaşındaki Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.

N-LIFE HABERLERİ

Güzellik kraliçeleri taçlarını art arda reddetmişti! Amerika'nın en güzel kadını belli oldu - 2

NEDEN ÜNVANLARINI REDDETTİLER?

ABD Güzellik Kraliçesi seçilen 24 yaşındaki Noelia Voigt ünvanını "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum" sözleriyle bırakmıştı.

2023 ABD Genç Güzellik Kraliçesi UmaSofia Srivastava ise "Kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti.

Güzellik kraliçeleri taçlarını art arda reddetmişti! Amerika'nın en güzel kadını belli oldu - 3

"ZORBALIK YAPTI" İDDİASI

ABD Güzellik Yarışması organizasyonunun sosyal medya direktörü Claudia Michelle de bu süreçte istifa etmişti. Organizasyonun CEO'su Laylah Rose ise "zorbalık" yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Kaynaklar, organizasyonu düzenleyenlerin sık sık yarışmacıların sosyal medya paylaşımlarını kısıtladığını "Noelia'ya (ABD Güzellik Kraliçesi) devamlı rahatsız edici mesajlar gelirdi. 'Bunu yapma', 'Şunu yapma' ve 'Gönderiyi kaldır' gibi..." sözleriyle ifade etti.

Güzellik kraliçeleri taçlarını art arda reddetmişti! Amerika'nın en güzel kadını belli oldu - 4

KAZANAN BELLİ OLDU

Güzellik kraliçelerinin art arda taçlarını reddetmesinin ardından yeni ABD Güzellik Kraliçesi (Miss USA) belli oldu.

ABD ordusunda görevli olan Alma Cooper, Miss USA seçildi ve bu yıl bu ünvanı alan üçüncü kişi oldu.

Güzellik kraliçeleri taçlarını art arda reddetmişti! Amerika'nın en güzel kadını belli oldu - 5

Stanford Üniversitesi'nden veri bilimi alanında yüksek lisans derecesi olan 22 yaşındaki yarışmacı, 50 yarışmacıyı geride bıraktı.

Cooper, Noelia Voigt'unn oldukça tartışmalı koşullar altında istifa etmesinin ardından mayıs ayında tacı devralan Savannah Gankiewicz tarafından taçlandırıldı.

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