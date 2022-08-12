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Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum

Haberler - ntv.com.tr | 12.08.2022 - 12:27 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 13:07

Dünyaca ünlü Alman asıllı model Heidi Klum gençlik sırrının eşi Tom Kaulitz’in kanı olduğunu söyledi.

Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum - 1

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, genç ve güzel kalmasını kocası Tom Kaulitz'e borçlu olduğunu söyledi.

Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum - 2

E! Online'a röportaj veren Klum, kendisine sorulan gençlik sırrına esprili bir dille cevap verdi.

Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum - 3

"KOCAMIN KANINI İÇİYORUM"

49 yaşındaki model, “Kocamın genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi” dedi.

Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum - 4

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADILAR

Model, yakın zamanda kendisinden 17 yaş küçük olan eşiyle üçüncü evlilik yıl dönümünü Avusturya'da kutladı.

Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum - 5

"SONUNDA DOĞRU KİŞİYİ BULDUM"

Klum "Zaman akıp gidiyor ama şimdiden bir ömür geçmiş gibi hissediyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Sonunda doğru kişiyi bulmuş gibi hissediyorum. Umarım hep böyle kalır” dedi.

Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum - 6

Çift, iki ay nişanlı kaldıktan sonra Ağustos 2019'da evlenmişti.

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