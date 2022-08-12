Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum

"SONUNDA DOĞRU KİŞİYİ BULDUM"

Klum "Zaman akıp gidiyor ama şimdiden bir ömür geçmiş gibi hissediyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Sonunda doğru kişiyi bulmuş gibi hissediyorum. Umarım hep böyle kalır” dedi.