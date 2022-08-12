Güzellik sırrını açıklayan Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum

Haberler - ntv.com.tr | 12.08.2022 - 12:27 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 13:07
Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, genç ve güzel kalmasını kocası Tom Kaulitz'e borçlu olduğunu söyledi.
E! Online'a röportaj veren Klum, kendisine sorulan gençlik sırrına esprili bir dille cevap verdi.
49 yaşındaki model, “Kocamın genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi” dedi.
Model, yakın zamanda kendisinden 17 yaş küçük olan eşiyle üçüncü evlilik yıl dönümünü Avusturya'da kutladı.
Klum "Zaman akıp gidiyor ama şimdiden bir ömür geçmiş gibi hissediyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Sonunda doğru kişiyi bulmuş gibi hissediyorum. Umarım hep böyle kalır” dedi.
Çift, iki ay nişanlı kaldıktan sonra Ağustos 2019'da evlenmişti.