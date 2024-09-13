Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum"
Güzellik yarışmalarında 15 yıl geçiren Christina Chalk, 28 yaşında uluslararası arenaya veda ettiğini düşünmüştü. Ancak, 31 yaşında Miss Universe GB seçilerek, tarih yazmaya hazırlanıyor. Üst yaş sınırının kaldırılmasıyla yeniden yarışmaya dönen Chalk, şimdi Meksika’da Britanya’yı temsil etmek için gün sayıyor.
15 yıldır güzellik yarışmalarına katılan Christina Chalk, en son 28 yaşında katıldığında uluslararası sahneye çıkma şansının bittiğini düşünmüştü.
Ancak bundan sadece üç yıl sonra Miss Universe GB seçildi ve bu yılki Miss Universe yarışmasında Britanya'yı temsil etmek üzere Meksika'ya gitmeye hazırlanıyor.