Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum"

Güzellik yarışmalarında 15 yıl geçiren Christina Chalk, 28 yaşında uluslararası arenaya veda ettiğini düşünmüştü. Ancak, 31 yaşında Miss Universe GB seçilerek, tarih yazmaya hazırlanıyor. Üst yaş sınırının kaldırılmasıyla yeniden yarışmaya dönen Chalk, şimdi Meksika’da Britanya’yı temsil etmek için gün sayıyor.

Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum" - 1

15 yıldır güzellik yarışmalarına katılan Christina Chalk, en son 28 yaşında katıldığında uluslararası sahneye çıkma şansının bittiğini düşünmüştü.

Ancak bundan sadece üç yıl sonra Miss Universe GB seçildi ve bu yılki Miss Universe yarışmasında Britanya'yı temsil etmek üzere Meksika'ya gitmeye hazırlanıyor.

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Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum" - 2

YAŞ SINIRI KALDIRILDI 

Yarışmanın tarihinde ilk kez 28 yaş üstü kadınların da katılmasına izin verildi ve bu, Dunblane'li 31 yaşındaki yarışmacıya son bir şans daha verdi.

BBC Scotland News'e konuşan kadın, "Bu evrenden gelen bir işaretti" dedi.

Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum" - 3

YARIŞMAYA KATILAN İLK İSKOÇ

Yarışmaya katılan ilk İskoç olmanın yanı sıra, Christina kasım ayında tacı alırsa Miss Universe tarihinin en yaşlısı olacak.

Üst yaş sınırının kaldırılması, son yıllarda rekabetin daha çeşitli hale gelmesiyle birlikte gerçekleşti.

Artık evli kadınların, trans kadınların ve bekar annelerin yarışmasına izin veriliyor, ancak yarışmacıların katılım için hala 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum" - 4

Christina, 16 yaşındayken ilk modellik yarışmasını kazandı ancak 20'li yaşlarının sonuna geldiğinde yarışma hayalinden vazgeçmesi gerektiğini düşündü.

"28 olan orijinal yaş sınırına ulaştığımda, Miss Universe GB ve Miss Scotland'da ikinci olmuştum, bu yüzden bunun son olduğunu düşündüm. Eğer benim içinse harika, eğer değilse hayatıma devam edebilirim."

Christina Yarışmaya son kez katıldığını düşünerek katıldı ve ikinci oldu.

Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum" - 5

"Bu çok büyük bir darbeydi, katılabildiğim son seferdi. Miss Universe hayali asla gerçekleşmeyecekti ve bunu hazmetmek biraz zaman aldı," dedi.

Glasgow Üniversitesi mezunu olan Christina, son üç yıldır gayrimenkul satış müdürü olarak çalışıyor ve genç kadınların özgüvenlerini artırmalarına yönelik ipuçlarının paylaşıldığı bir çevrimiçi platformda içerik üretiyor. 

Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum" - 6

AMAN TANRIM YİNE Mİ?

"Çalışma hayatım biraz durgundu ve sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi hissediyordum.
"Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu düşündüm ve ertesi gün Miss Universe'deki yaş sınırını kaldırdılar. 'Aman Tanrım, yine mi?' diye düşündüm" dedi. 

Evrenden gelen bir işaret olduğunu düşünen kadın, "Sanki göklerin benim için uygun olmadığına karar verdiğini hissetmiştim ama sonra bu oldu" ifadelerini kullandı. 

Christina, annesi tarafından Filipinler kökenli olduğu için Miss Philippines yarışmasına da katılmıştı.

Daha sonra Birleşik Krallık yarışması için bekleme listesine alındı. Son dakika bir yarışmacının çekilmesiyle yarışmaya katıldı ve Miss Universe Büyük Britanya 2024 unvanını kazandı.

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