Güzellik yarışmalarında geçen 15 yıl: "Miss Universe'ü kazanan en yaşlı kişi olmak istiyorum"

AMAN TANRIM YİNE Mİ?

"Çalışma hayatım biraz durgundu ve sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi hissediyordum.

"Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu düşündüm ve ertesi gün Miss Universe'deki yaş sınırını kaldırdılar. 'Aman Tanrım, yine mi?' diye düşündüm" dedi.

Evrenden gelen bir işaret olduğunu düşünen kadın, "Sanki göklerin benim için uygun olmadığına karar verdiğini hissetmiştim ama sonra bu oldu" ifadelerini kullandı.

Christina, annesi tarafından Filipinler kökenli olduğu için Miss Philippines yarışmasına da katılmıştı.

Daha sonra Birleşik Krallık yarışması için bekleme listesine alındı. Son dakika bir yarışmacının çekilmesiyle yarışmaya katıldı ve Miss Universe Büyük Britanya 2024 unvanını kazandı.