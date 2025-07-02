Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler

"BÜTÜN DAVALARI BEN AÇTIM"

Adnan Aksoy ardından şu açıklamayı yaptı:



"1. Boşanma davalarını 2022, 2023 ve Kasım 2024 olmak üzere hepsini ben açtım.

2. İlk iki davayı bu şahsın ısrarları ve çocukları düşündüğümden geri çekmek durumunda kaldım.

3. Her ne kadar kendisi hiçbir talebi olmadığını ifade etmiş olsa da daha önce basına yansıdığı üzere bana karşı dosyada hiçbir delil olmamasına rağmen tamamen iftira mahiyetinde zina davası açıp yüklü miktarda tazminat ve nafaka talebinde bulunmuştur.

4. Nitekim dosyada sunduğumuz delillerin ortaya saçılmasından korktuğu için kendisi yayın yasağı kararı çıkarttırmıştır. Ben yayın yasağının kaldırılıp bütün gerçeklerin ortaya çıkmasını ve bu maskenin düşmesini istiyorum.

5. Çocuklar her fırsatta bu şahıs tarafından medya önünde kullanılmış olmasına rağmen, gerçek olan çocuklarını terk edip giden de odur ve çocuklar, kendisi ile görüşmeyi şahsın onlara karşı şiddet uygulamasından dolayı reddetmişler ve bunu mahkemeye bildirmişlerdir.

6. Çekişmeli dava açılmasındaki amaç aynen kendisinin bu beyanında olduğu gibi gerçekleri çarpıtmasına izin vermemek ve tüm delil ve belgelerin hukuki koruma altına alınmasını sağlamaktır.

7. Güzide Duran çok kendine güveniyorsa yayın yasağını kaldırır ve gerçekler şeffaf bir şekilde ortaya çıkar."