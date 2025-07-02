Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler

Güzide Duran ile Fikret Orman yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin el ele görüntülenmesi sonrası Duran ile boşanma aşamasında olan Adnan Aksoy tepki gösterdi.

Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler - 1

Eski manken Güzide Duran, aradığı aşkı Fikret Orman'da buldu. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen çift, bir mekan çıkışında el ele görüntülendi.

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Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler - 2

SÜRPRİZ AŞKA TEPKİ

Sürpriz aşkın belgelenmesi sonrası Güzide Duran'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler - 3

"HALA BENİM SOYADIMI TAŞIYOR"

Aksoy, "Ben Adnan Aksoy. Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı bu hayat biçimi ve aymazlık arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir. Program program gezip ‘iyi anne ve iyi eş’ vurgusu yaparken bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla başbaşa bırakıyorum" dedi.

Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler - 4

"BÜTÜN DAVALARI BEN AÇTIM"

Adnan Aksoy ardından şu açıklamayı yaptı:

"1. Boşanma davalarını 2022, 2023 ve Kasım 2024 olmak üzere hepsini ben açtım.
2. İlk iki davayı bu şahsın ısrarları ve çocukları düşündüğümden geri çekmek durumunda kaldım.
3. Her ne kadar kendisi hiçbir talebi olmadığını ifade etmiş olsa da daha önce basına yansıdığı üzere bana karşı dosyada hiçbir delil olmamasına rağmen tamamen iftira mahiyetinde zina davası açıp yüklü miktarda tazminat ve nafaka talebinde bulunmuştur.
4. Nitekim dosyada sunduğumuz delillerin ortaya saçılmasından korktuğu için kendisi yayın yasağı kararı çıkarttırmıştır. Ben yayın yasağının kaldırılıp bütün gerçeklerin ortaya çıkmasını ve bu maskenin düşmesini istiyorum.
5. Çocuklar her fırsatta bu şahıs tarafından medya önünde kullanılmış olmasına rağmen, gerçek olan çocuklarını terk edip giden de odur ve çocuklar, kendisi ile görüşmeyi şahsın onlara karşı şiddet uygulamasından dolayı reddetmişler ve bunu mahkemeye bildirmişlerdir.
6. Çekişmeli dava açılmasındaki amaç aynen kendisinin bu beyanında olduğu gibi gerçekleri çarpıtmasına izin vermemek ve tüm delil ve belgelerin hukuki koruma altına alınmasını sağlamaktır.
7. Güzide Duran çok kendine güveniyorsa yayın yasağını kaldırır ve gerçekler şeffaf bir şekilde ortaya çıkar."

Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler - 5

"BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYORUM"

Güzide Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2007 yılında büyük bir sevgiyle başladığım, bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi, 2024 yılında şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar verdim. 10 aydır eski eşimden ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde sürdürdüğüm yaşamımda, bir yandan hayat mücadelesi verirken bir yandan da evlatlarımı görememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Karşılıklı hiçbir maddi talebimiz olmamasına rağmen, çekişmeli boşanma davalarının hayatına devam etmek isteyen taraf üzerinde adeta pranga gibi işlemesinden dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan ve bir an önce bitmesini dilediğim bu sürecin sona ermesiyle, çocuklarımla sağlıklı bir şekilde geleceğe bakacağım günlerin hayalini kuruyorum. Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum. Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım."

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