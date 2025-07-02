Güzide Duran ile Fikret Orman aşkı belgelendi: Adnan Aksoy'dan sert sözler

"BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYORUM"
Güzide Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2007 yılında büyük bir sevgiyle başladığım, bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi, 2024 yılında şiddetli geçimsizlik sebebiyle sonlandırmaya karar verdim. 10 aydır eski eşimden ayrı evlerde ve hatta ayrı ülkelerde sürdürdüğüm yaşamımda, bir yandan hayat mücadelesi verirken bir yandan da evlatlarımı görememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Karşılıklı hiçbir maddi talebimiz olmamasına rağmen, çekişmeli boşanma davalarının hayatına devam etmek isteyen taraf üzerinde adeta pranga gibi işlemesinden dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Artık benim için sadece kâğıt üzerinde kalan ve bir an önce bitmesini dilediğim bu sürecin sona ermesiyle, çocuklarımla sağlıklı bir şekilde geleceğe bakacağım günlerin hayalini kuruyorum. Hayat devam ediyor; ben de artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı bulduğum için çok mutluyum. Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım."