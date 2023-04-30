Gwyneth Paltrow'dan "bilinçli ayrılık" açıklaması

Paltrow "İfadeden çok, verdiği duygu beni cezbetmişti. Ayrılabileceğimiz ve her şeyi kaybetmeyeceğimiz bir dünya mı vardı? Çift olmasak da aile olabilir miydik? Denemeye karar verdik" diye yazmıştı.

2019'da Dax Shepard'ın Armchair Expert podcast'inde verdiği röportajda Akademi Ödüllü oyuncu, Martin ve kendisinin yaptıkları açıklamada bu ifadeyi kullanmaya karar verme nedenlerini anlatmıştı.

Oyuncu şöyle demişti:

"Bu çok güzel bir konsept. Olabilecek en kötü sonuç olan boşanmanın eşiğindesiniz. Benim ebeveynlerim, babamın ölümüne kadar evliydi. En iyi arkadaşlarım, onların hepsinin ebeveynleri evliydi. Hepsi üniversitede ya da lisede tanıştıkları kişilerle evlenmişti ve hâlâ evliler. Yani ben boşanmaların pek de çok olduğu bir dünyadan gelmedim."

Paltrow, eski çiftin "bilinçli ayrılık" terimini kullanarak boşanmanın acısını ve öfkesini "atlatabildiğini" ve bunun yerine çocukları Apple ve Moses'a odaklanabildiğini de sözlerine eklemişti.