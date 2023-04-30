Gwyneth Paltrow'dan "bilinçli ayrılık" açıklaması

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, geçmişte "bilinçli ayrılık" ifadesini kullanmasının boşanmalarla ilgili "kültürel değişimde" nasıl bir rol oynadığını değerlendirdi.
Paltrow, Coldplay'in solisti Chris Martin'den boşanmasını kendi sağlıklı yaşam sitesi Goop'taki 2014 tarihli, Conscious Uncoupling (Bilinçli Ayrılık) başlıklı blog yazısında ayrıntılandırmıştı.
28 Nisan Cuma günü Instagram'da hayranlarıyla yaptığı soru-cevap etkinliğinde Paltrow, "bu ifadeyi kesinlikle kendisinin icat etmediğini" ama Martin'le birlikte "bazı boşanmaları belki biraz daha kolay ve mutlu hale getirebilmekten" gurur duyduğunu söyledi.
Martin ve Paltrow o dönem yaptıkları açıklamada şöyle demişti:
"İlişkimizi her zaman mahrem şekilde yürüttük ve bilinçli bir şekilde ayrılırken ve birlikte ebeveynlik yaparken de aynı şekilde devam edebileceğimizi umuyoruz."
Independent'in aktardığına göre, kendi Instagram hikayeleri'nde "bilinçli ayrılık" hakkındaki soruya yanıt veren Paltrow, "Birinin sokakta yanıma gelip 'Bu kavramı tanıttığın için teşekkür ederim çünkü eski sevgilimle iyi arkadaş oldum' demesi beni epey gururlandırıyor" dedi ve ekledi:
"Bu kültürel değişimde küçük de olsa bir rol oynayabildiğimiz için çok mutluyum."
Paltrow ve Martin, ilk kez Katherine Woodward Thomas'ın ortaya attığı bu ifadeyi kullandığında kavram, internette çok konuşulmuş ve alay konusu olmuştu.
Geçen yıl Paltrow'un 50. doğum gününde British Vogue'da yayımlanan bir yazıda oyuncu, bu terimi ilk duyduğunda kulağa "biraz kendini beğenmiş, acı verici derecede ilerici ve hazmetmesi zor" geldiğini itiraf etmişti.
Paltrow "İfadeden çok, verdiği duygu beni cezbetmişti. Ayrılabileceğimiz ve her şeyi kaybetmeyeceğimiz bir dünya mı vardı? Çift olmasak da aile olabilir miydik? Denemeye karar verdik" diye yazmıştı.
2019'da Dax Shepard'ın Armchair Expert podcast'inde verdiği röportajda Akademi Ödüllü oyuncu, Martin ve kendisinin yaptıkları açıklamada bu ifadeyi kullanmaya karar verme nedenlerini anlatmıştı.
Oyuncu şöyle demişti:
"Bu çok güzel bir konsept. Olabilecek en kötü sonuç olan boşanmanın eşiğindesiniz. Benim ebeveynlerim, babamın ölümüne kadar evliydi. En iyi arkadaşlarım, onların hepsinin ebeveynleri evliydi. Hepsi üniversitede ya da lisede tanıştıkları kişilerle evlenmişti ve hâlâ evliler. Yani ben boşanmaların pek de çok olduğu bir dünyadan gelmedim."
Paltrow, eski çiftin "bilinçli ayrılık" terimini kullanarak boşanmanın acısını ve öfkesini "atlatabildiğini" ve bunun yerine çocukları Apple ve Moses'a odaklanabildiğini de sözlerine eklemişti.
Paltrow ve Martin 2003’te evlendi ve 2014’te ayrıldı. İkilinin 19 yaşında Apple ve 17 yaşında Moses adında iki çocuğu bulunuyor.
Paltow, dört yıllık birlikteliğin ardından 2018'de yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile evlendi.