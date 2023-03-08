Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan bebek müjdesi

Geçtiğimiz yaz Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle dünyaevine giren Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çiftten Kayı, bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan bebek müjdesi - 1

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan bebek müjdesi - 2

SOYADI GÜNCELLEMESİ

Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak güncellemişti.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan bebek müjdesi - 3

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA DÜĞÜN YAPTILAR

Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan ünlü çiftin mutlu birlikteliği devam ediyor.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan bebek müjdesi - 4

Geçtiğimiz günlerde bebek bekledikleri öne sürülen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan bebek müjdesi - 5

BEBEK GELİYOR

Eşiyle poz veren Nazlı Kayı, bugün yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını doğruladı.

Kayı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düştü. Çifte tebrik mesajları yağdı.

N-LIFE HABERLERİ

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