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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 09:56 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 09:59

Cemiyet hayatının ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, dün akşam Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. Çifti bu mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı - 1

Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı (35)  ve Nazlı Kayı (28) çiftinin dün Çırağan Sarayı’nda düğünü gerçekleşti.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı - 2

CEMİYET HAYATI VE YAKIN DOSTLARI ORADAYDI

Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı - 3

Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı 'Zuhair Murad' imzalı taşlı gelinliğiyle göz doldurdu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı - 4

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenen çiftin düğünü Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelenmişti.

İşte çiftin düğününden yansıyan kareler...

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı - 5
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı - 6
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı - 7

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