Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 09:56 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 09:59
Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı (35) ve Nazlı Kayı (28) çiftinin dün Çırağan Sarayı’nda düğünü gerçekleşti.
Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı 'Zuhair Murad' imzalı taşlı gelinliğiyle göz doldurdu.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenen çiftin düğünü Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelenmişti.
İşte çiftin düğününden yansıyan kareler...