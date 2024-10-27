Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, doğum gününden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 1

HADİSE OYUNCU OLDU

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 2

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen yıldız, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 3

Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 4

Şarkıcı, "Hadise" yazılı devasa doğum günü pastasıyla poz vermeyi ihmal etmedi.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 5

Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinde ışıltığı bir görünüm tercih etti.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 6

YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hadise'nin yaklaşık 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 7

Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 8

ESAS OĞLAN HAKKINDA

ESASEkranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise dizide başrolleri paylaşıyor.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 9

Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor.

Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler - 10

Seda Bakan çekimlerin bitmesinin ardından “Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’ yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum” dedi.

Hadise ise “Bütün bu süreç; yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki… Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim! Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek, beraber büyümek bana çok şey kattı. Yönetmenimiz, bütün ekip, tüm oyuncular… Herkese minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu” diye ekledi.

BKM yapımı dizide Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi oyuncular da yer aldı.

“Esas Oğlan”ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme aldı. 

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi, dijital platformda yayınlanacak.

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