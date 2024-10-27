Hadise 39 yaşına bastı! İşte şarkıcının görkemli doğum günü partisinden kareler

Seda Bakan çekimlerin bitmesinin ardından “Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’ yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum” dedi.

Hadise ise “Bütün bu süreç; yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki… Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim! Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek, beraber büyümek bana çok şey kattı. Yönetmenimiz, bütün ekip, tüm oyuncular… Herkese minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu” diye ekledi.

BKM yapımı dizide Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi oyuncular da yer aldı.

“Esas Oğlan”ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme aldı.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi, dijital platformda yayınlanacak.